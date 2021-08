Destiny 2 : La Reine Sorcière, l'apparence de Savathûn dévoilée en amont du live de révélation de l'extension, à suivre dès 17h00

La vérité. Voilà ce que nous promet Bungie depuis le 7 juillet dernier et l'annonce du live de présentation de ce 24 août, qui aura évidemment pour but de nous préparer à l'arrivée de l'extension La Reine Sorcière (The Witch Queen), annoncée l'an dernier en même temps qu'Au-delà de la Lumière. Cela fait d'ailleurs presque 7 ans que la licence a été lancée avec Destiny premier du nom et il s'en est passé des choses depuis. Parmi la communauté, Le Roi des Corrompus occupe évidemment le haut du panier en termes de contenu, alors l'attente entourant la sœur d'Oryx n'en est que plus grande, surtout que son ombre plane depuis le lancement de Destiny 2 en 2017. Pour autant, hormis un artwork de Sathona avant qu'elle reçoive son ver sur Principe, nous n'avions encore jamais vu celle qui est connue sous le nom de Savathûn... jusqu'à la diffusion de ce teaser :

Oui, Bungie nous montre enfin l'apparence de la Reine Sorcière, de dos seulement, qui s'amuse évidemment de la nature même de ce qu'est la vérité, elle qui est habituée à tramer diverses machinations dont elle tire avantage. Si vous avez vu passer un certain fichier pastebin, cela tend à confirmer bien des choses... Et sa voix française ne vous est sans doute pas inconnue, puisque tout porte à croire qu'il s'agit de Laurence Bréheret, qui a par exemple doublé Sylvanas Coursevent dans WoW.

Sept années de Destiny nous ont menés à ce moment, une nouvelle aventure comme vous ne l'avez encore jamais vue.

Rejoignez-nous et découvrez ce qui vous attend. Ferez-vous face à la vérité ?

Pour le reste, le mystère est total, puisque le lieu où se trouve Savathûn semble totalement inédit (Principe ou son monde du trône ?), jonché de cadavre de membres de la Ruche flottant dans l'eau. Nous devrions donc découvrir le reste de la cinématique ce mardi à 18h00 via la diffusion que vous pourrez suivre depuis cet article, ci-dessous. Un pré-évènement au contenu non spécifié débutera toutefois dès 17h00.

Ce qui est certain, c'est que la Saison 15 nommée en anglais Season of the Lost sera également présentée à cette occasion, juste avant son lancement via la mise à jour 3.3. Oui, comme l'an dernier avec la Saison de l'Arrivée, et son contenu nous conduira tout droit vers l'extension La Reine Sorcière, avec le retour d'une autre reine, très appréciée des fans. Mara Sov sera à priori au cœur des évènements de ces prochains mois, de même que la Cité des rêves à n'en pas douter afin de clôturer cet arc narratif lancé avec Renégats.

Et si vous suivez un minimum le déroulement du scénario au fil des saisons, vous n'êtes donc pas sans savoir que la présence « d'Osiris » promet de sacrées révélations. Aurons-nous droit à une joute verbale entre les deux reines ?

Bien évidemment, nous vous résumerons toutes les nouveautés. Si vous souhaitez vous procurer l'extension Beyond Light de Destiny 2 avec un Season Pass sur PC, elle est vendue 47,49 € sur Gamesplanet, le jeu étant pour rappel free-to-play.