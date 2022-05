Destiny 2 : La Reine Sorcière, la Bannière de Fer reforgée avec la Saison 17, quelles seront les nouveautés ?

Les Jeux des Gardiens 2022 vont toucher à leur fin ce mardi et avec eux la Saison des Réincarnés de Destiny 2. Pour autant, la communauté a été volontairement laissée dans l'ignorance concernant la Saison 17 encore non nommée officiellement. Oui, une possible fuite du nom existe, via le CMS du jeu (système de gestion de contenu) et un profil LinkedIn d'un artiste de Bungie, mais mieux vaut rester prudent. Hormis quelques pistes in-game sur les futurs éléments de l'intrigue à plus ou moins long terme, nous ne savons absolument pas à quoi nous attendre concernant le scénario en nous connectant ce mardi lors du reset, ni même quelle Doctrine aura droit à sa refonte 3.0 pour succéder à l'Abysse. Cryo-électrique ou Solaire, les paris restent ouverts. Certains membres du staff de Bungie ont de leur côté bien hypé cette saison sur Twitter. Visiblement, il faut s'attendre à du lourd, mais nous n'en verrons rien jusqu'à demain en fin d'après-midi, puisque ce n'est que quelques heures avant son lancement qu'une bande-annonce sera diffusée, une bonne occasion de tout découvrir en se connectant tout en esquivant les spoilers. La situation a d'ailleurs fortement de quoi rappeler celle de la Saison de l'Arrivée (les Pyramides apparaissaient sur les destinations désormais retirées du jeu) et plus généralement les sorties de ces dernières années coïncidant avec l'annonce en parallèle d'une extension ou le lancement de l'une d'elles comme avec La Reine Sorcière. Espérons que le contenu saura se montrer à la hauteur de ce niveau de confidentialité... En attendant, nous avons tout de même eu droit à quelques détails pratiques sur des éléments de cette Saison 17 ces dernières semaines, dont la refonte de la Bannière de Fer.

Ce cher Saladin Forge, désormais bien occupé chez les Cabals, ne reviendra plus que 2 fois par saison à la Tour pour organiser la Bannière de Fer et plus en même temps qu'un autre évènement, changeant au passage d'emplacement. Avec les changements apportés, cette activité ne prendra plus en compte le niveau de Puissance afin de la rendre accessible au plus grand nombre et va finalement mettre de côté le mode Domination en proposant un renouvèlement chaque saison. Pour la Saison 17, c'est la Faille (Rift) qui va faire son retour, une sorte de capture de drapeau, qui sera ensuite disponible toute l'année en rotation. Comme autre nouveauté majeure pour l'accompagner, une map prenant place dans le marais du Monde du Trône de Savathûn va être ajoutée, nommée Disjonction, avec des éléments d'architecture pyramidale ! C'est un évènement en soi, car nous n'avions pas eu de carte inédite depuis Bastion des Ombres... Vous noterez d'ailleurs que le premier visuel diffusé de cette dernière (ci-dessus) montrait trois Gardiens portant de nouveaux ensembles d'armure, qui ont depuis été effacés (voir plus bas). Voyez-y les indices que vous voulez concernant la Saison 17, la cape du Chasseur semblant arborer des symboles propres aux Déchus / Éliksni.

En termes de récompenses, adieu les jetons, un système de rang comme pour le Jugement d'Osiris et les autres vendeurs va être mis en place, avec des engrammes spéciaux pour focaliser notre obtention de loot spécifique. Et afin de donner de l'intérêt à l'équipement spécifique obtenu en jouant à la Bannière, s'en équiper octroiera un bonus. Bungie a même eu la bonne idée de permettre aux Ornements d'être pris en compte. Quatre défis remplaceront eux les contrats, à voir si cela changera réellement quelque chose hormis l'impossibilité de tous les compléter dès le mardi soir. Les complétionnistes pourront de leur côté viser le titre de Seigneur de Fer, avec un Sceau pouvant être doré dès la Saison 18.

Tous les détails ont été expliqués par le designer Alan Blaine, à lire ci-dessous.

Salut ! Alors, vous allez rire. Quand on cherchait sur quel changement majeur la nouvelle équipe des Rituels allait se concentrer, on pensait d'abord rafraîchir la Bannière de Fer. Puis le premier week-end Casino Häkke est arrivé et on s'est tournés vers le Jugement d'Osiris, on a commencé à travailler sur ce qui allait devenir une réorganisation de la Saison des Disparus. Et donc, neuf mois plus tard, nous voici : de retour sur la Bannière de Fer. La Bannière de Fer est une célébration du JcJ pour tous. Nous voulons que les joueurs jouent tous les jours, avec leurs amis, en portant leur flamboyante armure de la Bannière de Fer et en utilisant des armes de la Bannière de Fer. Quand vous débarquez à la Tour, on veut que vous vous sentiez différents et spéciaux, comme pour tous nos évènements annuels tels que L'Avènement ou la Fête des âmes perdues. La Bannière de Fer est un de nos points d'entrée principaux pour ajouter de nouvelles idées à l'Épreuve. On adore le côté « chasse » de Domination, même si ce mode a des problèmes d'effet boule de neige. Alors si on faisait la même chose avec d'autres modes ? Et si on ajoutait de nouveaux modes ? Abaisser les barrières et permettre à plus de joueurs de venir Tout le monde devrait pouvoir jouer à la Bannière de Fer et accéder aux récompenses de base, des vétérans de Destiny 1 aux Nouvelles Lumières. Nous voulons que les récompenses de base se concentrent sur le jeu en équipe et la participation, pas uniquement sur les victoires et le talent du joueur. L'idée est d'accélérer la remise de récompenses plutôt que de la bloquer. Alors sans plus attendre, voici ce qui est prévu. Imaginez un peu : vous arrivez pour la première fois dans la Tour pour la Saison 17 de la Bannière de Fer, vous remarquez une nouveauté... Quelle est cette musique ? (Oh mon dieu ! C'est le Bracus Forge !) Dès votre arrivée, vous verrez tout un tas de joueurs autour de l'endroit où Eva Levante (alias la grand-mère spatiale) se trouve généralement. Mais au lieu des décorations festives habituelles, ce sera plus pyrotechnique. Les Gardiens se rassemblent vêtus de leurs armures flamboyantes et au milieu se tient le Seigneur Saladin, désormais connu sous le nom de Bracus Forge. Le niveau de Puissance en JcJ a toujours été perturbant pour les nouveaux joueurs et il est assez différent de ce qui se passe en Épreuve normale. Nous voulons ouvrir le mode à plus de joueurs, le niveau de Puissance est donc désormais désactivé dans la Bannière de Fer. Nous précisons cependant que le niveau de Puissance sera toujours actif dans le Jugement d'Osiris comme mode JcJ de haut niveau. Nous savons aussi que l'utilisation de Domination dans la Bannière de Fer ces dernières années a perdu de sa saveur pour certains joueurs. Donc, pour la Saison 17, nous vous ramenons une bonne amie : la Faille. Plus sur ce sujet un peu plus loin dans ce CSCB, mais notre intention est d'alterner la présence du mode Bannière de Fer chaque saison. Ce sera parfois un tout nouveau mode, parfois le retour d'un mode connu, ou encore une petite modification intéressante sur un mode existant. Obtenir des récompenses Les jetons de la Bannière de Fer disparaîtront au début de la Saison 17 et seront remplacés par un système de classement similaire comparable à ceux de Saint-14 et Shaxx. Gagnez des engrammes de Fer en vous classant et en déverrouillant des récompenses et des matériaux cosmétiques pour le temps passé à jouer. Mais il n'y a pas que le suivi des récompenses qui change. Saladin a droit lui aussi à un traitement spécial. Les joueurs pourront convertir leurs engrammes de Fer en n'importe quel ensemble d'armes ou d'armure de la Bannière de Fer actuelle qui a déjà été gagné précédemment, pour un coût en matériaux du jeu. Dans les prochaines saisons, nous chercherons à en ajouter encore plus, y compris de l'équipement et des cosmétiques classiques de la Bannière de Fer. Pour résumer, voici comment la réputation remaniée de la Bannière de Fer va fonctionner : Jouez des parties et gagnez un peu plus de réputation de la Bannière de Fer à chaque fois ;

Gagnez des parties pour obtenir un petit bonus basé sur votre rang actuel de la Bannière de Fer ;

Portez une armure de la Bannière de Fer (ou simplement des ornements de la Bannière sur un équipement non issu de la Bannière) et équipez des armes de la Bannière de Fer pour atteindre le maximum sur votre multiplicateur d'équipement (200 %) : Un total de cinq pièces doit être équipé, mais n'oubliez pas que cela comprend de l'armure et des ornements de la Bannière de Fer.

Terminez les défis quotidiens de la Bannière de Fer pour rajouter 100 % à votre multiplicateur de défi pour le reste de la semaine : Eh oui, ça veut bien dire pour chaque défi ; Utilisez un emblème de la Bannière de Fer pour un multiplicateur d'emblème supplémentaire de 10 %.

Tous les modificateurs seront listés sur l'écran de lancement, comme ci-dessous :

Défis du jour Pendant les quatre premiers jours de chaque Bannière de Fer, les Gardiens déverrouilleront un nouveau défi quotidien. Ces défis se déverrouillent chaque jour, que vous les terminiez ou non. Donc, si vous vous connectez le vendredi, vous pouvez les faire tous à la suite si vous voulez. Les récompenses cumuleront aussi des bonus de réputation pour tout le reste de la semaine ainsi qu'un engramme de Fer de Prestige. Les contrats hebdomadaires qui offrent généralement des Prestiges ont été supprimés pour équilibrer ce changement. Devenir un Seigneur de Fer Pas facile de jouer les Seigneurs de Fer, il fallait donc pimenter un peu tout ça pour refléter tout ce dur labeur. En plus de ces remaniements de la Bannière de Fer, vous pourrez aussi gagner un nouveau sceau et un nouveau titre. Et ne vous attendez pas à ce que ce soit du gâteau... Devenir un Seigneur de Fer, ce n'est pas de la rigolade. Il faut du dévouement, du cran et un équipement bien stylé. Pour se hisser au niveau de ce nouveau titre et de ce nouveau sceau, les aspirants Seigneurs de Fer peuvent prévoir de passer entre 15 et 20 heures de jeu. Certains joueurs, parmi les plus aguerris, pourraient déverrouiller ça en une semaine en travaillant dur, mais nous pensons qu'il faudra une seconde semaine à la plupart, voire même une seconde saison. Les intrépides Seigneurs de Fer pourront dorer ce titre dans la Saison 18. Devenir une Jeune griffe « Nouvelle quête, comment ça ? » Pour quiconque se gratterait la tête en découvrant ces changements, le Seigneur Saladin offrira une toute nouvelle quête qui introduira toutes ces nouveautés et fera une démonstration de leur fonctionnement. Il suffira de la réaliser une seule fois par compte, mais nous voulions proposer à tous la même introduction à ces changements, et donc même les vétérans de la Bannière de Fer devront y passer. D'ailleurs, vous devrez même lancer cette quête pour pouvoir accéder au mode Bannière de Fer. Pour niveler ce changement et accueillir la nouvelle quête, nous ne proposerons plus la quête saisonnière de la Bannière de Fer. Ce qui nous amène au point suivant... Saladin pose sa pancarte « Parti déjeuner, je reviens dans 5 minutes » En raison de ses nouvelles responsabilités dans le conseil de guerre de Caiatl, il dirige désormais la Bannière de Fer dans la Tour seulement deux fois par saison. Étant donné que la Bannière de Fer va ressembler un peu plus à ces évènements annuels, vous ne la verrez jamais pendant ces mêmes festivités annuelles. Pour la Saison 17, la Bannière de Fer aura lieu à ces périodes : La semaine 2 démarre le 31 mai ;

La semaine 8 démarre le 12 juillet. La Faille est de retour Si vous êtes comme nous, la Faille occupe une place très spéciale dans votre rapport avec le JcJ. Nous sommes ravis de ramener ce classique à la vie. Voici ce que doivent savoir celles et ceux à qui ça ne dit rien. La Faille est un mode de l'Épreuve à base d'objectifs qui se joue plus comme un match de foot ou de rugby (mais avec des armes qui font panpan et pas de passes) que comme un Choc. Des équipes de Gardiens vont tenter de prendre l'étincelle au milieu de la carte et de l'amener dans la base ennemie pour la déposer dans la faille adverse. Un dépôt égale un point. La première équipe à 5 points ou qui mène au bout de 10 minutes l'emporte. Une étincelle apparaît au centre de la carte pendant quelques secondes après le début d'une partie ou bien quand un point est marqué. Pour la ramasser, il faut interagir avec elle pendant un court instant. L'étincelle en elle-même fournit un bonus qui permet d'utiliser toutes ses armes et compétences à part le Super.

Pendant les 5 premières secondes où vous tenez l'étincelle, ou pendant quelques secondes après avoir subi des dégâts, les deux équipes reçoivent un indicateur d'objectif qui montre le porteur d'étincelle. Après cela, l'indicateur d'objectif ne reste que pour l'équipe du porteur d'étincelle. Il est très important que ses coéquipiers puissent le repérer !

Si vous mourez alors que vous portez l'étincelle, elle tombe au sol à l'endroit où vous avez été éliminé (ou à côté si l'endroit n'est pas accessible).

Si vous portez l'étincelle pendant trop longtemps, elle explose.

Les résurrections d'équipe sont activées dans la Faille, alors aidez bien vos coéquipiers lors des attaques, ou quand vous êtes en défense.

Les frags ne donnent aucun point, seuls les dépôts le font. Jouer l'objectif est donc la clé.

Quand la Faille est dans la Bannière de Fer, la Chasse commence dès que votre équipe a l'étincelle. Et quand la musique devient plus intense, il est temps de marquer !

Et quand la musique devient plus intense, il est temps de marquer ! Il y a plusieurs façons d'allonger les parties au-delà de la limite de temps : Continuation : À la fin du temps réglementaire, si le porteur d'étincelle actuel est en mesure de changer l'issue du match (soit parce que le score est actuellement nul, soit parce que l'équipe du porteur n'a qu'un point de retard), celui-ci continue jusqu'à ce que le porteur actuel perde l'étincelle ou marque ; Multi-étincelle et Mort subite : S'il y a égalité à la fin du temps, la partie entre dans une prolongation de 90 secondes et trois étincelles apparaissent au milieu du terrain. Quelle équipe marquera la première ? C'est le chaos ; Une fois la période de mort subite terminée, les étincelles ne tombent plus au sol quand vous mourez et toute étincelle encore au sol disparaît. Dès que la dernière étincelle est éliminée sans marquer, la partie se termine sur un score nul.

On s'est énormément amusé à tester et à régler ce mode entre nous. C'est vraiment très différent de tout ce qu'on a proposé jusqu'ici dans l'épreuve. Il est disponible pendant les deux semaines de la Bannière de Fer au cours de la Saison 17. Et il sera disponible en rotation dans les programmes principaux de l'Épreuve lors de la Saison 18. Est-ce que quelqu'un a dit « nouvelle arène » ? En plus du retour triomphal de la Faille, nous avons aussi créé une toute nouvelle arène spécifiquement conçue pour ce mode de jeu. Il s'agit d'une de nos plus grandes arènes à ce jour, mais elle comprend des zones qui sont faites pour différents styles de combat, et en particulier les combats à courte, moyenne et longue distance. L'arène s'appelle Disjonction et c'est une carte symétrique comprenant une base à chaque extrémité, trois voies avec plein de croisements et de grandes zones de défense. Elle se déroule dans la zone marécageuse de la Pyramide du monde du trône de Savathûn, alors attendez-vous à plein d'arrière-trains d'équidés, à du verre marron transparent et à de l'art déco. Disjonction sera disponible le premier jour de la Saison 17 pour tous les modes 6c6, 3c3 et Chacun pour soi de l'Épreuve, ainsi que dans la Bannière de Fer.

En plus du soin apporté à la Bannière de Fer, quelques petites modifications et le retour du mode Contrôle de zone sont prévus dans l'Épreuve pour cette Saison 17 qui devrait potentiellement ravir les adeptes du PvP.

Autres changements de l'Épreuve La Saison 17 remet également dans l'Épreuve le Contrôle de zone. Pour qui ne serait pas au courant, la Contrôle de zone est mode 6c6 comme Domination, mais où les Gardiens ne marquent aucun point pour les frags. C'est intentionnel parce que, parfois, se retrouver avec des joueurs aléatoires peut produire un jeu d'équipe incohérent et vous détourner de vos objectifs. Pour que tout le monde puisse garder l'œil sur l'objectif, les joueurs recevront des points toutes les 15 secondes pour chaque zone qu'ils contrôlent. Il s'agit donc beaucoup plus de se plonger dans un jeu de contrôle de zone défensif qui permettra aux joueurs de mettre en valeur différentes compétences, plutôt que de se concentrer simplement sur les tirs dans la tête. Chaque indicateur d'objectif a un chrono qui affiche quand des points sont donnés, ainsi que quelle équipe est actuellement en possession.

Comme c'est un mode où il faut travailler en équipe, la capture d'une zone en solo prend 22,5 secondes alors qu'elle ne prend que 7,5 secondes si vous avez toute une escouade qui joue ensemble. « L'union fait la force » n'est pas une expression qu'on aime juste pour entendre la voix de Saladin.

Capturez toutes les zones et la musique dramatique gagnera en intensité. Flippant. Comme toujours, nous apprécions d'avoir vos retours et commentaires, d'autant plus que nous continuons d'ajuster l'expérience du JcJ. Le Contrôle de zone sera lancé avec de nouveaux Labos de l'Épreuve à partir de la semaine 5 (21 juin) et restera disponible jusqu'à la fin de la saison, à l'exception des moments où la Bannière de Fer est ouverte. Alors, envoyez-nous vos commentaires, mais n'oubliez pas : restez unis. En plus des nouveautés, nous réalisons aussi quelques changements de réglages dans divers modes existants de l'Épreuve. Domination L'équipe gagne 1 point par participant en capturant une zone, plutôt qu'un seul point.

Ça se passait comme ça dans Destiny 1. Élimination La limite de temps est réduite à 90 secondes pour correspondre au Jugement d'Osiris. Pagaille Les points obtenus pour les frags avec votre Super passent à 3 (au lieu de 2).

Le score cible est augmenté à 200 (au lieu de 150).

La limite de temps est réduite à 7 minutes (au lieu de 8). Carnage La limite de temps augmente à 10 minutes (au lieu de 8). Confrontation Les cibles de score de manche augmentent à 15 (au lieu de 10).

Destiny 2 est pour rappel jouable en free-to-play, le PvP en faisant partie, et vous pouvez vous procurer l'extension La Reine Sorcière chez Gamesplanet au prix de 35,99 €.