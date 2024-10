Destiny: Rising, le prochain jeu de la licence par NetEase se dévoile et étonne, avec une alpha fermée déjà datée

Après la fin de la Saga de la Lumière et des Ténèbres, beaucoup se demandaient ce que nous réserverait l'avenir de la licence Destiny au-delà des trois Épisodes prévus jusqu'en juin prochain avec Codename Frontiers. Nous avons récemment eu la réponse avec déjà de belles promesses, même si la cadence de contenu sera clairement moindre que durant ces dernières années. En parallèle, début septembre, l'insider Kurakasis balançait une information de taille suite aux licenciements estivaux, à savoir qu'un jeu mobile était toujours en développement, baptisé Destiny: Rising, un projet non annulé, fruit d'une collaboration entre NetEase et Bungie. Il ne donnait toutefois aucun détail autre que son intitulé. Jeff Grubb avait corroboré l'information sur Threads, ajoutant que peu de personnes du studio de Seattle travaillent dessus et que son annonce serait potentiellement proche. Il ajoutait que ce serait Destiny sur mobiles, mais avec pas mal de changements, dont des personnages prédéfinis en lieu et place de la création de notre Gardien. De plus, le nom de domaine « playdestinyrising.com » avait été enregistré en août, de même que différents comptes sur les réseaux sociaux, dont @_DestinyRising, jusqu'à présent mis en privé. Tout pointait vers une officialisation imminente, mais la surprise reste tout de même présente, puisque Destiny: Rising vient d'être dévoilé ce lundi sans crier gare ! Notez que l'investissement de NetEase auprès de Bungie remonte à 2018 et s'élevait alors à 100 millions de dollars. Il était donc évident que le géant chinois n'allait pas laisser cet argent disparaître sans contrepartie. Et autant le dire, sa première bande-annonce ne laisse clairement pas indifférent !

Destiny: Rising sera donc sans surprise un free-to-play sur mobiles sous Android et iOS prenant la forme d'un shooter RPG de science-fiction à la première, mais aussi à la troisième personne. En revanche, NetEase Games le précise d'entrée et le martèle à plusieurs reprises, il s'agit d'une aventure prenant place dans une temporalité alternative à celle de Destiny et Destiny 2. Traduction, le jeu n'aura pas besoin d'être canon avec les évènements que nous connaissons et le studio chinois devrait donc être assez libre puisque cela n'impactera pas les plans de Bungie. Dans une certaine mesure, cela retire directement de l'intérêt au projet, surtout que bien des joueurs n'apprécient guère jouer sur mobile ou tablette, encore moins à ce type de jeu. De l'autre, nous avons déjà connaissance de lignes temporelles alternatives comme le Sombre avenir décrit par Elsie (l'Exo inconnue). Le développement et la publication étant entièrement du fait de NetEase, ce jeu n'aura donc aucun impact sur le développement de Destiny 2, Bungie se contentant de fournir la licence et des conseils.

« Avec Destiny: Rising, NetEase Games est honoré de s'associer à Bungie pour proposer une expérience du calibre de Destiny sur appareils mobiles », a déclaré Ethan Wang, vice-président senior de NetEase, Inc. « Destiny est une franchise incroyable avec une base de fans passionnée et dévouée dans le monde entier. En tant que grands fans nous-mêmes, nous sommes honorés et ravis d'avoir l'opportunité d'offrir aux joueurs un jeu de tir RPG bourré d'action se déroulant dans l'univers de Destiny. » « Depuis plus d'une décennie, nous avons construit cet univers pour contenir de nombreuses histoires uniques et merveilleuses, et nous sommes ravis de voir les joueurs mobiles pouvoir découvrir cette nouvelle version de l'univers de Destiny par l'équipe créative de NetEase », a déclaré Terry Redfield, responsable créative chez Bungie.

Rentrons maintenant un peu plus dans les détails. En plus des informations sur le site officiel, une vidéo des développeurs sert à introduire Destiny: Rising en donnant la parole à plusieurs figures clés du côté de NetEase, à commencer par son producteur exécutif Jacob Chen, mais aussi de chez Bungie, à savoir la productrice Tritia Medrano et Terry Redfield. Le responsable du game design Murty Wu précise que l'intrigue prendra place après une invasion extraterrestre, à savoir la Chute, l'invasion des forces du Témoin menées par Nezarec dans notre réalité, une série d'évènements qui restent encore assez mystérieux. Le directeur artistique Alex Yan indique qu'il s'agit d'une époque avant les Gardiens et la Tour, ce qui ne veut pas dire pour autant sans Porteurs de Lumière immortels, c'est toujours bon à préciser !

Pendant que la designer narrative senior Caroline Wan parle, nous pouvons voir un tableau plus qu'intéressant sur lequel les principales périodes historiques connues sont notées, avec l'Âge d'or, la Chute, l'Âge sombre et l'Âge de la Cité, au début duquel se déroulera le jeu. Le nom du premier Seigneur de Fer est également inscrit, Radegast, puisque sa faction aidera ce qu'il reste de l'humanité à repousser leurs oppresseurs. Plus intéressant et inédit, le hub qui nous servira de foyer se nommera Haven en anglais. En revanche, difficile de savoir à quoi peuvent faire référence les initiales RSR (liées aux Cabals et Vex) et JSM (liées aux Déchus et à la Ruche). Comme l'explique le designer narratif senior Stone shi, l'équipe a voulu dépeindre une période spécifique où les rênes sont entre les mains des joueurs.

Nous explorerons donc la Terre dans ce lointain futur au travers de destinations inédites comme l'ancien métro de Jiangshi (en Chine) ou « l'étendue aride de la faille de la mer Rouge » (entre l'Égypte et l'Arabie saoudite), afin de lever le voile sur des histoires et aventures inédites. Pour le coup, c'est franchement excitant. Outre les superbes illustrations clairement dans l'esthétique des Neuf sur le PC du designer de niveau senior Robin Janowsky, nous avons ensuite droit à quelques concept arts en plus d'aperçus in-game.

De plus, Destiny: Rising proposera de jouer avec des personnages uniques ayant chacun leur histoire, personnalité, style de jeu, équipements et compétences. Qu'il y ait un côté gacha ne nous étonnerait même pas. Dans cette « ère de héros et légendes », nous retrouverons des visages familiers alors encore en formation, notamment Ikora Rey, la Seigneure de Fer Jolder vue dans l'extension de D1 en train de combattre l'ARIA et Kabr, le créateur de l'Égide qui a péri dans le Caveau de verre. De plus, les classes d'Arcaniste, Chasseur et Titan n'auront pas encore été définies à cette époque, ce qui signifie une plus grande diversité dans les capacités comme le montre la bande-annonce. Nous disposerons également de notre propre avatar, le jeune Loup (Wolf), dont le genre et l'apparence seront personnalisables.

Inutile de dire qu'en voyant cette porteuse de Lumière (qui est la jeune femme aux cheveux noirs et blancs) invoquer une faux abyssale, les joueurs de Destiny 2 ont clairement envie d'avoir la même chose. Après tout, elle existe déjà sous forme de relique solaire pour le PvP, réutilisée de la Saison des Tourments. Autre aparté, parmi les sept Guides connus évoqués dans le livre de lore Constellations, c'est la sixième citée qui a conçu le masque servant à amplifier les rêves, que nous retrouvons ici sur le visage de cette jeune femme en fin de vidéo. Il pourrait donc s'agir de la même Guide, celui que nous avons connu dans Destiny ayant existé avant la construction de la Cité. Après, rien n'empêche qu'il y en ait eu d'autres entre les deux ou toute autre explication qu'inventera NetEase.

Notez qu'un Passereau est visible à 3:43, alors nous pouvons rêver à un équivalent de la Ligue de course de Passereaux (SRL). Si Bungie ne le fait pas, peut-être que NetEase le pourra... La vidéo montre également un Éliksni du nom de Kevarrh vivant à Haven, il n'y aura donc pas que des alliés humains même à cette période. De même, nous voyons l'intérieur du réseau vex, ce qui signifie avoir accès à la technologie des Symbiotes, soit une sacrée différence avec notre temporalité. Et même si rien n'a été précisé concernant d'autres planètes, à moins d'un autre changement drastique, le fait d'affronter des Vex, sans parler des zones remplies de radiolaires, suggère que l'action ne prendra pas uniquement place sur Terre. Nous apercevons d'ailleurs un environnement dont le sol fait clairement penser à la Lune ou la Côte enchevêtrée dans le Récif.

Ce roster en expansion incluant donc également un casting inédit, nous le ferons monter en niveau et puissance au travers d'une campagne scénarisée et diverses activités PvE et PvP. Il y aura de l'exploration libre des destinations, des Assauts (Haven Ops Strike) et un équivalent aux Raids appelé Gauntlet Ops, mais aussi des modes propres à Destiny: Rising comme Morgran's Prey (« Proie de Morgran »), Legacy (« Héritage ») et Realms of the IX (« Royaumes des IX »), entre autres. Il est même clairement dit que des activités coopératives à six joueurs seront présentes dans le lot. Pour les affrontements compétitifs entre joueurs, il faudra se tourner vers Shifting Gates, qui n'en est qu'au début de son développement. Nous voyons rapidement du gameplay tactile, mais aussi du jeu à la manette puisqu'elles seront supportées, avec le choix entre la vue TPS et FPS.

Chaque personnage disposera de deux emplacements d'armes, principal et puissant (pas de slot énergétique du coup), avec un type attribué à chacun. Notre avatar (Wolf) pourra ainsi utiliser un fusil automatique en principal et un lance-grenades en puissant. L'inventaire sera quant à lui partagé entre tous nos personnages, permettant d'équiper différentes armes à condition qu'elles soient du bon type. Et à ce sujet, il y aura des arbalètes ! Chaque Porteur de Lumière disposera en plus d'une Relique servant à libérer un Super et deux compétences signature, ainsi que différents attributs. Kabr aura ainsi le Thunder Shield (« bouclier tonnerre ») lui conférant des attaques cryo-électriques et la possibilité de parer les offensives ennemies.

Les raretés d'armes seront conservées et nous avons déjà un aperçu de plusieurs Exotiques connus, comme le fusil de précision Fardeau d'Izanagi (l'Arsenal Sombre sera-t-il présent ?), le fusil automatique Belle affaire et le pistolet-mitrailleur L'opportun. Mais ce n'est pas tout, car le rêve de bien des joueurs va se réaliser. NetEase a carrément conçu un nouveau niveau de rareté appelé Mythic (le développeur dit clairement Mystic à l'oral, contrairement au sous-titre). Reste à voir ce que ces armes apporteront.

À part ça, il est fait mention de pouvoir créer des clans et de personnaliser des espaces partagés avec d'autres joueurs. Même si tout cela fait envie, rappelons que NetEase est derrière Diablo Immortal, dont les microtransactions étaient plus qu'aberrantes au lancement (et le sont toujours), et le futur Marvel Rivals. Croisons les doigts pour que le système économique de ce free-to-play ne soit pas trop agressif.

Enfin, une alpha fermée (DRCA) va être organisée le 1er novembre 2024, mais uniquement pour les résidents des États-Unis et du Canada. Les personnes sélectionnées s'étant inscrites via le site officiel auront accès à 11 personnages uniques. En termes d'appareil, les développeurs recommandent d'en avoir un disposant d'un Snapdragon 845 côté Android et au minimum un iPhone 8 pour iOS. Tous les deux datent de 2017, donc cela augure d'un support assez large, même s'il paraît évident qu'un smartphone plus récent aura moins de risque de rencontrer des soucis. De toute manière, une liste de modèle est disponible lors de l'inscription et il est obligatoire d'en indiquer un... Pour les iPads, voici la liste fournie :

iPad (8e génération) ou plus récent ;

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) ou plus récent ;

iPad Pro 10,5 pouces (2017) ou plus récent ;

iPad Pro 11 pouces (1re génération) ou plus récent ;

iPad mini (5e génération) ou plus récent ;

iPad Air (3e génération) ou plus récent.

Un serveur Discord officiel a également ouvert ses portes. Certains jeux mobiles sortant également sur PC, nous ne pouvons que croiser les doigts pour que l'option soit par la suite envisagée.

Quant à Destiny 2, vous pouvez retrouver ses différents contenus payants en réduction chez Gamesplanet.