Digimon Survive : le prochain jeu de la licence encore repoussé, cette fois à 2022 !

Avec le COVID-19, nous sommes désormais plus que jamais habitués à voir des reports de jeux vidéo, mais le cas qui nous intéresse à présent pourrait bien finir par entrer dans la catégorie des arlésiennes tant l'attente est longue. Vous l'avez lu en titre, le jeu de rôle tactique de Bandai Namco, Digimon Survive, a encore une fois été repoussé, et pas qu'un peu...

Officiellement dévoilé à l'été 2018, ce projet n'ayant à priori pas l'envergure de titres comme la duologie Cyber Sleuth, pour citer des titres récents, devait alors sortir en 2019. Un an plus tard, sa fenêtre de sortie était passée à 2020. Nous avions eu quelques détails l'an dernier faisant penser que ce serait bien le cas, avant l'annonce d'un report à 2021 en octobre dernier. Le dernier rapport financier de Toei Animation, détenteur des droits de la licence, nous indique en page 11 que Digimon Survive n'est désormais plus attendu avant 2022, apparaissant dans la catégorie « troisième trimestre 2022 et au-delà ». Cela reste vague, mais ne l'attendez plus avant l'année prochaine.

Espérons que ce soit pour le mieux et que le développement se déroule bien. En attendant, Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition est vendu 35,99 € sur Gamesplanet.

