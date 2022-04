Diablo Immortal : une présentation du jeu annoncée, bientôt une date de sortie ?

Une partie des fans de Blizzard n'attend qu'une chose, mettre la main sur Diablo IV, mais il faudra se montrer patient puisqu'il avait été repoussé en interne sans que nous n'ayons connaissance d'une quelconque date. En attendant, les joueurs peuvent profiter de Diablo II: Resurrected et vont également avoir droit à Diablo Immortal, du moins s'ils ont un téléphone !

Hier soir, Blizzard a en effet annoncé qu'une présentation de Diablo Immortal aura lieu ce lundi 25 avril à 13h30, que vous pourrez suivre ci-dessus. Le jeu se destinant aux appareils sous iOS et Android a pour rappel été annoncé lors de la BlizzCon 2018 et avait provoqué l'ire des fans, en plus de question et moment de silence gênants durant l'évènement... Depuis, le jeu a eu droit à une bêta fermée en fin d'année dernière, il ne devrait donc plus tarder. Jason Schreier affirme d'ailleurs de son côté que la date de sortie devrait être dévoilée à cette occasion. Les résultats trimestriels d'Activision-Blizzard tombant au même moment, il s'agirait alors d'un bon moyen de rassurer les investisseurs.

