DICE Awards 2021 : The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima en tête des nommés

Comme chaque année, l'Academy of Interactive Arts and Sciences organise les DICE Awards, afin de récompenser les jeux vidéo qui ont marqué l'industrie ces derniers mois, et elle vient de dévoiler cette semaine la liste des nommés pour cette édition 2021. Sans surprise, The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima sont présents un peu partout, de même que Hades, FF7 Remake et Animal Crossing: New Horizons.

Voici donc la liste des nommés pour les DICE Awards 2021 :

Jeu de l'année :

Animal Crossing: New Horizons ;

; Final Fantasy 7 Remake ;

; Ghost of Tsushima ;

; Hades ;

; The Last of Us Part II.

Jeu d'action de l'année :

Doom Eternal ;

; Hades ;

; Half-Life: Alyx ;

; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ;

; Nioh 2.

Jeu d'aventure de l'année :

Assassin’s Creed Valhalla ;

; Ghost of Tsushima ;

; Kentucky Route Zero: TV Edition ;

; The Last of Us Part II ;

; Ori and the Will of the Wisps.

Jeu familial de l'année :

Animal Crossing: New Horizons ;

; Astro’s Playroom ;

; Dreams ;

; Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Sackboy: A Big Adventure.

Jeu de combat de l'année :

EA Sports UFC 4 ;

; Granblue Fantasy Versus ;

; Mortal Kombat 11 Ultimate ;

; Them’s Fightin’ Herds.

Jeu de course de l'année :

DIRT 5 ;

; F1 2020 ;

; Mario Kart Live.

Jeu de rôle de l'année :

Cyberpunk 2077 ;

; Final Fantasy 7 Remake ;

; Persona 5 Royal ;

; Wasteland 3 ;

; Yakuza: Like a Dragon.

Jeu de sport de l'année :

FIFA 21 ;

; MLB The Show 20 ;

; NBA 2K21 ;

; PGA TOUR 2K21 ;

; Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Jeu de stratégie/simulation de l'année :

Crusader Kings 3 ;

; Desperadoes 3 ;

; Microsoft Flight Simulator ;

; Monster Train ;

; Per Aspera.

Réalisation technique en réalité immersive :

Half-Life: Alyx ;

; Mario Kart Live ;

; Museum of Other Realities ;

; Paper Beast ;

; Tempest.

Jeu immersif de l'année :

Down the Rabbit Hole ;

; Half-Life: Alyx ;

; Paper Beast ;

; The Room VR: A Dark Matter ;

; The Walking Dead: Saints & Sinners.

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant :

Coffee Talk ;

; Hades ;

; If Found… ;

; Kentucky Route Zero: TV Edition ;

; Noita.

Jeu mobile de l'année :

HoloVista ;

; Legends of Runeterra ;

; Little Orpheus ;

; Song of Bloom ;

; South of the Circle.

Jeu en ligne de l'année :

Animal Crossing: New Horizons ;

; Call of Duty: Black Ops – Cold War ;

; Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Ghost of Tsushima ;

; Tetris Effect: Connected.

Réalisation exceptionnelle en conception :

Ghost of Tsushima ;

; Hades ;

; Half-Life: Alyx ;

; The Last of Us Part II ;

; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Réalisation exceptionnelle en direction :

Ghost of Tsushima ;

; Hades ;

; Half-Life: Alyx ;

; Kentucky Route Zero: TV Edition ;

; The Last of Us Part II.

Réalisation exceptionnelle en animation :

Final Fantasy 7 Remake ;

; The Last of Us Part II ;

; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ;

; Ori and the Will of the Wisps Spiritfarer.

Réalisation exceptionnelle en direction artistique :

Ghost of Tsushima ;

; Hades ;

; The Last of Us Part II ;

; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ;

; Ori and the Will of the Wisps.

Réalisation exceptionnelle du personnage :

Assassin’s Creed Valhalla – Eivor Varinsdottir ;

– Eivor Varinsdottir ; Hades – Zagreus ;

– Zagreus ; The Last of Us Part II – Abby ;

– Abby ; The Last of Us Part II – Ellie ;

– Ellie ; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Miles Morales.

Réalisation exceptionnelle en composition de bande originale :

Carrion ;

; Ghost of Tsushima ;

; Little Orpheus ;

; Ori and the Will of the Wisps ;

; The Pathless.

Réalisation exceptionnelle en design audio :

Dreams ;

; Ghost of Tsushima ;

; The Last of Us Part II ;

; Ori and the Will of the Wisps ;

; Sackboy: A Big Adventure.

Réalisation exceptionnelle en narration :

13 Sentinels: Aegis Rim ;

; Ghost of Tsushima ;

; Hades ;

; Kentucky Route Zero: TV Edition ;

; The Last of Us Part II.

Réalisation technique exceptionnelle :

Dreams ;

; Ghost of Tsushima ;

; The Last of Us Part II ;

; Mario Kart Live ;

; Microsoft Flight Simulator.

Les DICE Awards 2021 auront lieu le 8 avril prochain, d'ici là, les paris sont ouverts pour savoir qui sera le lauréat du Jeu de l'Année. Pour rappel, en 2020, c'était Untitled Goose Game qui avait obtenu le prix. Vous pouvez retrouver The Last of Us Part II à 39,99 € sur Amazon.

