Digimon Survive : de nouveaux détails et visuels pour Saki et Floramon

Cette année, nous pourrons mettre la main sur un jeu Digimon inédit alliant visual novel et affrontements tactiques sur des terrains quadrillés dans Digimon Survive, un titre qui se fait assez discret depuis son annonce. Nous avions eu de ses nouvelles fin décembre avec des visuels mettant en scène la jeune Saki et sa Floramon (c'est une femelle apparemment), et ce sont encore elles qui sont à l'honneur à présent.

En effet, Bandai Namco a partagé quelques descriptions de ces personnages, traduits par Gematsu, accompagnés de certains visuels inédits. Pour commencer, voici un petit morceau de scénario :

Un camp ennuyeux pour une fille change subitement et devient une épreuve inattendue ! Saki est une collégienne connue pour sa belle apparence et son comportement franc. Alors qu'elle participait au camp pour se faire des souvenirs avec des amis, aucun d'eux ne l'a rejoint. Alors qu'elle a l'air populaire, ses amis la considèrent comme gênante et la rejettent. Comme pour se distraire de ce fait, elle se rapproche de Takuma et de ses amis. Ils entrent dans le sanctuaire interdit par curiosité, mais finissent par errer ensemble dans un autre monde. Débarrassée de sa vie quotidienne, la force de caractère de cette fille sera mise à l'épreuve !

Envie d'en savoir un poil plus sur Saki ? Voici sa présentation et celle de Floramon :

Saki Kimijima (doublée par Minami Takahoshi) Une collégienne de première année qui participe au camp parascolaire. Elle a une personnalité libre et honnête, disant clairement tout ce qu'elle veut. C'est une fille qui insiste sur ses sentiments pour le meilleur ou pour le pire, dont la personnalité reste inchangée même quand elle erre dans un autre monde, et dire exactement ce qu'elle a en tête peut entraîner des frictions avec les autres... Elle est incapable d'accepter la mort comme une réalité et croit que tout va bien se passer. Floramon (doublée par Shino Shimoji) Bien que classée comme un type de plante, elle est un Digimon inhabituel qui a évolué tel un reptile. Elle est une amie de Saki, et sa personnalité rafraîchissante est une excellente rencontre pour la collégienne.

Enfin, côté gameplay durant les parties textuelles qualifiées de drama, deux situations pourront avoir lieu comme déjà expliqué précédemment. Lors des phases d'action où nous serons libres de parcourir la carte, il sera possible de renforcer nos liens avec nos camarades en leur parlant, obtenir des informations et découvrir quels soucis ils ont pour les aider. Des zones de combat permettant de s'entraîner et collecter des objets seront également accessibles lors de ces moments de liberté.

Digimon Survive est attendu un beau jour de l'année 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.