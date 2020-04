Digimon Survive : les présentations se poursuivent avec Miu Shinonome et Syakomon

Actuellement, les fans de Digimon doivent prendre le mal en patience, que ce soit avec la série Digimon Adventure (2020) mise en pause à cause du COVID-19 affectant sa diffusion, ou côté jeu vidéo avec Digimon Survive, qui tarde à sortir. En attendant, ce dernier a encore une fois eu droit à de nouvelles images et descriptions pour deux personnages supplémentaires, Miu Shinonome et Syakomon.

Pour ne pas changer, Gematsu a partagé une traduction de tout cela, à commencer par le background de cette jeune fille qui se trouve être la sœur de Kaito.

Digimon World: Next Order 36 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 36€. Une fille qui manipule les autres avec son comportement excentrique Miu Shinonome est une fille du coin, vivant dans la zone où se déroule le camp d'activités parascolaires. Elle a déménagé dans la région avec sa famille il y a plusieurs années pour commencer une nouvelle vie. Alors qu'elle a d'abord attiré l'attention des autres dans sa nouvelle école, car elle venait de la grande ville, les rumeurs sur son chahuteur de frère aîné Kaito se sont propagées, ce qui a amené les autres à l'éviter. Pendant ce temps, Miu est progressivement devenue fascinée par le monde occulte. Et quand ils se retrouvent tous perdus dans un autre monde, Miu, fatiguée de l'ingérence excessive de son frère aîné Kaito, s'est enfuie quand sa garde était baissée. « Je te déteste, Kaito ! » Pour Miu, ce monde dangereux était fascinant et titillait sa curiosité. Libérée de son frère aîné surprotecteur, la fille essaie de profiter de ce nouveau monde, mais...

Voici d'autres détails à son sujet avec sa présentation officielle et celle de son Digimon :

Miu Shinonome (doublée par Misaki Watada) Une fille vivant dans la zone où se trouve le camp d'activités parascolaires. Elle parle à Saki et aux autres du sanctuaire interdit, et ils finissent ensemble perdus dans un autre monde. C'est une fille mystérieuse qui met les autres sur la bonne voie avec son comportement excentrique. Bien qu’elle soit la sœur cadette de Kaito, le comportement surprotecteur de son frère aîné l’irrite. Syakomon (doublé par Asami Tanako) Un monstre bivalve recouvert d'une coquille dure. Alors que Miu a tendance à rêver de choses occultes, Syakomon est extrêmement sensible et réaliste. Elle et Miu forment une bonne paire.

D'autres visuels ainsi que des scènes tirées d'un affrontement tactique sont visibles dans notre galerie en deuxième page. Digimon Survive est lui toujours attendu cette année sur PS4, Xbox One, Switch et PC, sans plus de précision.

