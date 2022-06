Digimon Survive : le gameplay à l'honneur de deux nouvelles bandes-annonces

Après des années d'attente, nous pourrons bientôt enfin découvrir ce que vaut Digimon Survive, le jeu de rôle tactique de Bandai Namco qui nous fera suivre un groupe d'adolescents mené par Takuma Momozuka dans un monde mystérieux et empli de dangers, mais aussi des fameuses créatures numériques. L'éditeur avait déjà annoncé la date de sortie du jeu en avril, fixée au 29 juillet par chez nous, et diffuse à présent une nouvelle bande-annonce présentant du gameplay, qui est étonnamment nommée « Release Date Trailer », allez savoir pourquoi...

Entre les phases de discussion façon visual novel, avec des choix à effectuer pouvant mener à des situations tragiques, l'analyse de l'environnement au travers de la caméra de notre smartphone et des phases de jeu sur terrains quadrillés mêlant TRPG et scènes d'exposition, les situations promettent d'être variées. Et pour une fois, ce n'est pas Greymon qui est mis en avant pour illustrer la Digivolution d'Agumon, mais bien Tyrannomon. Au passage, nous apprenons aussi que l'édition Digital Month One qui ne sera disponible sur les plateformes de téléchargement que durant le premier mois suivant la sortie inclura d'office Guilmon et des objets de soin.

Par ailleurs, il y a quelques jours, une autre vidéo a été diffusée, mais uniquement au Japon, mettant surtout en avant le casting d'humains et leurs compagnons Digimon, en plus d'expliquer les mécaniques de jeu. Et clairement, l'ambiance ne sera pas à la fête. Quelques visuels inédits sont eux visibles en page suivante.

Digimon Survive sortira donc le mois prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Des fiches produit sont disponibles sur Amazon et Gamesplanet, mais il n'est pas possible de précommander pour le moment.