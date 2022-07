Digimon Survive : choix, combats et Digivolution dans une bande-annonce de gameplay inédite

D'ici quelques semaines, les joueurs vont pouvoir découvrir Digimon Survive, un jeu de rôle tactique mêlé à un visual novel, que nous attendons depuis des années maintenant, son développement ayant été compliqué puisqu'il a notamment changé de studio en cours de route. Nous avons récemment pu voir deux bandes-annonces nous montrant les différents aspects du jeu et Bandai Namco revient à présent avec une vidéo centrée sur le gameplay.

Le smartphone de notre personnage Takuma servira comme nous l'avions déjà vu à accéder à la carte du monde et à scanner l'environnement, des options de dialogue seront disponibles et auront un réel impact sur la suite des évènements en impactant notre moral, l'affinité avec les autres personnages et même les Digivolutions de nos camarades numériques. Parler à nos alliés et ennemis en combat provoquera divers effets dont des boosts, permettant pourquoi pas de recruter de nouveaux Digimon. Ces derniers pourront être équipés de techniques et pourront être entraînés, tandis que la position au sein de la zone de combat affectera les dégâts infligés ou subits. Vous noterez qu'Agumon pourra directement se transformer en Wargreymon. D'autres formes d'un niveau élevé sont d'ailleurs présentes pour donner envie.

Digimon Survive sortira pour rappel le 29 juillet sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Du côté d'Amazon et Gamesplanet, les précommandes ne sont toujours pas possibles...