Digimon Survive : au tour de Kaito Shinonome et Dracmon d'être présentés en images

Les informations partagées autour de Digimon Survive sont assez rares et pas forcément très enthousiasmantes, se limitant depuis un moment à du texte et quelques visuels pour nous donner un avant-goût de l'expérience. Après avoir détaillé Saki et Floramon en janvier, de nouveaux personnages ont été mis en avant en février et désormais en mars, à savoir le duo Shuuji Kayama et Lopmon, ainsi que Kaito Shinonome et Dracmon, le tout ayant été relayé par Gematsu ici et là.

Pour chacun, nous découvrons leurs backgrounds et motivations :

Digimon World: Next Order 34,95 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 34,95€. La colère intérieure d'un garçon attise la violence dans un autre monde Kaito Shinonome est un garçon du coin avec une aura de délinquant, qui vit dans la zone où se déroule le camp d'activités parascolaires. La famille Shinonome a déménagé dans la région il y a plusieurs années et Kaito était en charge de s'occuper de sa jeune sœur à la place de ses parents, qui ont tendance à partir au loin. Quand ils ont déménagé pour la première fois, il a été pris pour cible et taquiné par des brutes, mais quand ils sont allés jusqu'à taquiner sa petite sœur qui était avec lui, la rage de Kaito a explosé et il les a frappés. Depuis, Kaito est plus silencieux et regarde les autres avec un regard perçant, isolé de ceux qui l'entourent et obsédé par la protection de sa sœur. « Je dois protéger ma petite sœur ! » Ces sentiments deviennent encore plus forts quand il finit par se perdre dans un nouveau monde dangereux, alors qu'il devient violent et blesse ceux qui l'entourent... Pour survivre dans un monde dangereux, le côté violent d'un garçon sera révélé ! Une épreuve qui tombe sur un jeune homme brillant luttant avec l'écart entre les mondes Shuuji est une personne de bonne humeur, gentille et douce, sur laquelle comptent les adultes, et assume souvent le rôle de leader dans un groupe, mais c'est un résultat né de la conviction qu'il « doit surpasser tout le monde » en raison de la pression éducative de son strict père et de son brillant frère aîné. Shuuji a rejoint le camp en tant qu'assistant afin de relâcher temporairement cette pression. Cependant, quand il finit par se perdre dans un autre monde, où ses connaissances générales ne peuvent pas être appliquées, il fait de son mieux pour prendre le leadership, mais... Dans un monde dangereux, Shuuji affrontera sa propre faiblesse...

En plus de ça, voici leur présentation assez sommaire :

Kaito Shinonome Un garçon qui vit dans la zone où se trouve le camp parascolaire. Pour empêcher sa sœur cadette d'aller au sanctuaire sur les terrains interdits, il accompagne Takuma et la bande, et se retrouve dans un autre monde. Il a un fort sens du devoir et n'aime pas les actes répréhensibles, mais parce qu'il peut aussi être prompt à se battre et déteste compter sur les autres, il agit parfois sans leur consultation. Bien qu'il soit toujours inquiet pour sa sœur cadette, il provoque souvent des malentendus en raison de son caractère. Dracmon Un monstre espiègle qui ne craint rien. Tout en gardant une distance modérée avec Kaito, qui a tendance à perdre instinctivement le contrôle, il maintient une bonne relation avec lui en l'encourageant à se calmer et à réfléchir. Shuuji Kayama (doublé par Yuuya Hirose) Un lycéen de première année qui rejoint le camp en tant qu'assistant. C'est une personne de bonne humeur qui est gentille, douce, sur laquelle les autres peuvent compter. Même Takuma et la bande ont cette impression, mais après s'être perdu dans un autre monde où ses connaissances générales ne s'appliquent plus, l'enthousiasme seul précède sa capacité à agir, révélant un côté faible où il blâme les autres et son environnement. Lopmon (doublé par Naomi Oozora) Un monstre de type Bête avec trois cornes sur la tête, dont la biologie est enveloppée de mystère. Puisqu'il a une personnalité innocente et puérile, Shuuji le voit comme paresseux et le néglige, le faisant se sentir seul.

Pour terminer, c'est un point sur l'intérêt de l'appareil photo in-game qui a été fait :

Photographiez l'autre monde avec l'appareil photo numérique du smartphone Les enfants perdus dans un autre monde ne sont toujours pas conscients de la dangerosité d'un endroit. Ils photographieront et enregistreront ses paysages merveilleux avec l'appareil photo numérique de leurs smartphones. Tout en étant choqué par son manque de tension, Takuma brandit son appareil photo, mais remarque du bruit courir le long de l'écran. Il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent pas être vues par les humains. Des choses qui, même si elles existent, ne peuvent pas être perçues par l'œil, mais le sont à travers un appareil électronique. En photographiant des zones suspectes avec votre smartphone pendant l'exploration, vous pourrez peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Il y a toutes sortes de choses à découvrir, de la clé d'une enquête, aux monstres cachés ou aux objets qui renforcent vos monstres. Percevez l'autre monde à travers votre appareil numérique.

Ces quelques détails sont accompagnés de visuels que vous pouvez retrouver en page suivante. Malheureusement, Digimon Survive ne possède toujours pas d'une date de sortie, mais devrait si tout va bien paraître dans l'année sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Voir aussi : Digimon Survive : la cinématique d'introduction enfin disponible pour tous !