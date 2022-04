Digimon Survive enfin daté après des années d'attente, le producteur prend la parole !

Depuis 2018, les amateurs de Tactical RPG et de monstres virtuels attendant Digimon Survive, qui a été repoussé à de multiples reprises. Nous l'avions retrouvé le mois dernier avec une bande-annonce et tout un tas de détails, mais il manquait encore une donnée importe, sa date de sortie. Depuis le début de la semaine, les fuites du V Jump nous l'avaient donnée, du moins pour l'Archipel, et voici qu'elle est désormais officialisée pour tous par Bandai Namco.

Ainsi, Digimon Survive est désormais daté au 29 juillet 2022 sur PS4, Xbox One, Switch et PC en Europe et Amérique du Nord, le Japon y ayant droit un jour plus tôt, le 28 juillet, mais seulement sur les consoles de Sony et Nintendo. Le producteur Kazumasa Habu annonce lui-même la nouvelle en vidéo et nous promet surtout davantage d'informations prochainement.

Reste désormais à savoir si Digimon Survive survivra à ce lancement le même jour que Xenoblade Chronicles 3, qui bien que ne jouant pas sur le même tableau s'adresse tout de même aussi aux amateurs de jeux de rôle japonais. Si vous appréciez les jeux de la licence, Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition est vendu 35,99 € chez Gamesplanet pour PC.