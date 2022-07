Digimon Survive est enfin disponible, une bande-annonce laissant parler son côté horrifique diffusée

Il en aura fallu du temps, mais Digimon Survive a donc vu le jour ce vendredi 29 juillet 2022 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Forcément, Bandai Namco en profite pour diffuser une bande-annonce de lancement sous-titrée en français, qui met surtout l'accent sur le côté visual novel de l'aventure plutôt que ses combats stratégiques au tour par tour sur terrains quadrillés avec les compagnons de nos personnages. Ce qui est sûr, c'est que le ton sombre et horrifique se fait lui bien sentir, avec une omniprésence dans les dialogues du terme « kemonogami ».

S'il vous faut une piqure de rappel, voici le synopsis partagé par l'éditeur :

Digimon Survive entraine les joueurs dans un monde mystérieux rempli de monstres dangereux et de batailles mortelles qui mettront à l'épreuve leur capacité de survie. En se glissant dans la peau du protagoniste Takuma Momozuka, les joueurs auront la possibilité d'influencer directement l'issue de leur aventure, notamment sur l'évolution de leurs Digimon, la façon dont ils se lient aux PNJ, et bien plus encore.

En revanche, si vous comptez vous le procurer, il faudra vous contenter du format numérique ou alors passer par l'import, puisque l'éditeur a une fois de plus mis la France de côté en ne sortant aucune édition physique sur notre territoire (la version allemande a pourtant des textes en français au dos de la boîte...). Gamesplanet le propose notamment à 42,49, € sur PC dans son édition de lancement d'un mois incluant donc jusqu'au 30 août des objets bonus et Guilmon.

