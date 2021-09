Disco Elysium: The Final Cut, une version physique annoncée sur PS4

Source: Just for Games

Source: Just for Games

ZA/UM a rencontré un énorme succès critique avec Disco Elysium, un jeu de rôle qui a remporté de multiples récompenses depuis son lancement en 2019. Le titre, d'abord jouable uniquement en anglais sur PC et iOS, a depuis été porté sur PlayStation 5, PS4 et Google Stadia dans une édition Final Cut avec des voix en anglais et des textes en français.

Des versions Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch sont toujours attendues dans le courant de l'année, sans date de sortie précise, mais ZA/UM annonce l'arrivée prochainement d'une édition physique de Disco Elysium: The Final Cut, uniquement sur PS4. Le studio anglais s'est associé avec iam8bit et Skybound Games pour produire cette version en boîte, qui inclura le jeu sur un disque, une affiche en 18 x 24 cm et un artbook numérique de 190 pages.

La date de sortie de Disco Elysium: The Final Cut est fixée au 9 novembre 2021 en version physique sur PlayStation 4, il sera distribué par Just for Games chez nous et vous pouvez déjà le précommander à 39,99 € sur Amazon.