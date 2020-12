Disco Elysium: The Final Cut, l'édition définitive avec doublage, traduction française, contenu inédit et versions consoles officialisée

Disco Elysium était l'un des jeux de l'année dernière, mais il va aussi marquer l'année 2021. ZA/UM a profité de la scène des Game Awards pour annoncer Disco Elysium: The Final Cut, une édition définitive à venir en mars sur PS5, PS4, Stadia, Steam, GOG, Epic Games Store et App Store, puis à l'été sur Switch et Xbox Series S et X. Les possesseurs de l'original pourront recevoir une mise à jour gratuite avec toutes les nouveautés, et pour ce qui est de la version Xbox One annoncée en 2019, elle semble être passée à la trappe.

Le jeu de rôle traditionnel aux possibilités immenses et à l'écriture léchée amènera notre héros de détective à vivre des quêtes inédites étoffant encore l'univers captivant du jeu. Les dialogues seront intégralement doublés pour la première fois, et la traduction française des textes sera disponible pour tout le monde. Sur consoles, la jouabilité sera repensée pour les manettes, et il sera possible de jouer jusqu'en 4K à 60 fps sur PS5, notamment.

Pour les curieux, une édition collector à 249,99 $ sera proposée courant 2021 pas iam8bit, avec le jeu en version physique PS5, Xbox Series X et S ou Switch, un coffret premium Layers of the Id, une sculpture Mind Totem peinte à la main, un artbook de plus de 190 pages avec des illustrations et histoires inédites, et une carte en tissu du District de Martinaise. Pour les mélomanes, la bande-son sur trois vinyles est vendue pour 59,99 $ en Open Edition ou 129,99 $ en Limited Edition à 2 000 exemplaires, toujours chez iam8bit. Et pour les fans, du merchandising est en précommande sur le site officiel.