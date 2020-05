Disco Elysium : la traduction en français officialisée, une mise à jour pour les vieux PC publiée

Disco Elysium a totalement séduit les amateurs de jeux de rôle à l'ancienne l'année dernière, le titre n'est cependant disponible que sur PC et uniquement en anglais, ce qui a sans doute rebuté quelques acheteurs, le langage étant plutôt soutenu dans le jeu. Mais ZA/UM n'a jamais caché sa volonté de traduire son RPG dans différents langages, et la machine est désormais lancée.

Comme l'explique ZA/UM dans un message sur Steam, Testronic Labs va traduire Disco Elysium en français et en allemand. Mieux encore, des communautés de fans vont elles-mêmes traduire le RPG en espagnol, coréen, russe et portugais-brésilien, un graphique sur le site officiel du jeu permet de suivre l'avancée du projet, les Coréens vont sans doute être servis en premiers.

Toujours dans l'optique de proposer Disco Elysium à un maximum de joueurs, ZA/UM vient de lancer la Working Class Update, réduisant drastiquement les configurations recommandées pour faire tourner le jeu sur PC Windows et Mac. Désormais, il suffit d'un ordinateur sous Windows 7, une carte graphique compatible DirectX 11 ou avec 512 Mo de mémoire vidéo, 2 Go de RAM, un processeur Intel Core 2 Duo ou équivalent AMD ainsi que 20 Go d'espace libre sur le PC pour jouer à Disco Elysium. Du côté d'Apple, les développeurs recommandent un MacBook Pro de 2009, un MacBook Air de 2012, un iMac de 2009, un Mac Pro de 2008 ou un Mac mini de 2009 pour faire tourner le jeu de rôle.

Pour rappel, ZA/UM compte lancer Disco Elysium sur PlayStation 4 et Xbox One, dans le courant de l'année 2020.

