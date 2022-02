Disco Elysium: The Final Cut, une mise à jour Jamais Vu lancée pour des temps de chargement ultra réduits

Jeu de rôle déjà culte développé par ZA/UM, Disco Elysium est à l'origine sorti sur PC avant de débarquer sur PlayStation 4, Xbox One puis Nintendo Switch dans une version Final Cut, qui rajoutait déjà un paquet d'améliorations. Mais les développeurs viennent de lancer cette semaine la Jamais Vu Update.

Check out the load time optimisations on Switch! pic.twitter.com/m0PbJUZrbk — Disco Elysium - The Final Cut (@discoelysium) February 7, 2022

Cette mise à jour, disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch rajoute notamment des Succès/Trophées cachés, corrige de nombreux bugs mineurs et va éviter quelques soucis de plantage. Mais ZA/UM met surtout en avant les temps de chargement réduits lors du changement de scène. Le studio prend comme exemple la version Switch, qui passe de 23 à 3 secondes seulement pour changer d'écran. Oui, c'est assez fou et cela va grandement fluidifier l'expérience de jeu.

Au passage, concernant la version PC, ZA/UM annonce que Disco Elysium: The Final Cut est désormais Vérifié pour le Steam Deck, assurant donc là encore une expérience optimale pour jouer sur le PC/console portable de Valve à son lancement à la fin du mois. Si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez acheter Disco Elysium: The Final Cut à 39,99 € sur GOG.com.