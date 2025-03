Discord : un énorme changement à venir pour l'application de discussions pour gamers ?

Source: Financial Times via VGC

Source: Financial Times via VGC

En quelques années, Discord s'est imposé comme la plateforme de discussions incontournable pour les joueurs, remplaçant TeamSpeak, Skype (dont la fermeture est imminente au profit de Teams) et même les forums traditionnels d'Internet. Créé par Jason Citron en 2015, Discord permet de rejoindre des serveurs communautaires et d'échanger, à l'écrit ou à l'oral, avec les autres utilisateurs. Mais selon les informations du Financial Times (via VGC), la plateforme pourrait être grandement chamboulée à l'avenir.

D'après le FT donc, Jason Citron serait en discussion pour introduire Discord en Bourse et ainsi en faire une société publique. Une décision qui aurait été prise après l'élection de Donald Trump en janvier dernier, qui faciliterait ce genre d'opérations. Avec 200 millions d'utilisateurs mensuels, Discord est évalué à 15 milliards de dollars. Cependant, à l'heure actuelle, la plateforme ne génère des revenus qu'avec sa formule Nitro, débloquant quelques fonctionnalités pour le compte et les serveurs boostés.

En entrant en Bourse, Discord pourrait drastiquement changer. Avec des actionnaires voulant voir leurs investissements rapporter gros, le modèle économique changerait et deviendrait sans aucun doute très agressif, autant dire que les utilisateurs de la plateforme qui apprécient son aspect gratuit (malgré quelques défauts) ont grincé des dents en apprenant la nouvelle. Cependant, rien n'est fait pour l'instant.

D'abord lancé sur PC, Discord est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox, sans oublier la version mobile pour iOS et Android. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.