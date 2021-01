Disgaea 6: Defiance of Destiny, la bande de héros en action dans un 5e trailer, une démo disponible au Japon

Les joueurs japonais ne sont plus qu'à une semaine du lancement de Disgaea 6: Defiance of Destiny, attendu le 28 janvier dans l'Archipel sur PS4 et Switch. Nippon Ichi Software a ainsi lancé une démo téléchargeable sur le PlayStation Store et l'eShop du pays, avec la possibilité d'importer la sauvegarde dans la version finale, puisque le contenu n'est autre que l'intro du jeu. Une nouvelle bande-annonce, la 5e du genre, a de son côté été diffusée sur la chaîne japonaise du studio.

Les personnages jouables sont à l'honneur cette fois, tous plus extravagants les uns que les autres. Nous retrouvons donc Zed, protagoniste de l'aventure cherchant à anéantir le Death-tructor Divin, sa gentille sœur Beeko, le chien Cerbère, la princesse Melodia qui sait jouer de ses atouts... et pousser la chansonnette, le roi Chusendol dont la richesse se reflètera même dans son gameplay, la parodie de super sentai personnifiée qu'est Piyori Nijino, la sorcière Magileine se la jouant Magical Girl et l'Overlord Ivar qui se croit être le plus puissant.

Pour découvrir Disgaea 6: Defiance of Destiny dans nos contrées, il faudra patienter, car sa sortie est prévue cet été et uniquement sur Switch. Amazon a déjà ouvert les précommandes si vous êtes intéressés.

