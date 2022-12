DNF DUEL : la Spectre annoncée en DLC, un patch d'équilibrage et une version Switch en approche

Une poignée de gros jeux de combat sont sortis cette année, dont DNF Duel cet été, qui est sans doute passé un peu inaperçu auprès des non-initiés, mais qui a tout de même été nommé aux Game Awards. Il faut dire qu'il n'a plus trop fait parler de lui depuis son lancement le 28 juin dernier sur PS5, PS4 et PC (Steam). Ce week-end se tenait l'ARCREVO Japan 2022, compétition de versus fighting où le jeu d'Arc System Works et Eighting édité par Neople (Nexon) était présent. C'est dans ce cadre que plusieurs annonces ont été effectuées, à commencer à par l'annonce d'un personnage jouable supplémentaire en DLC, et pas n'importe qui.

C'est donc la Spectre qui rejoindra prochainement le roster du jeu, particulièrement appréciée des joueurs de Dungeon Fighter Online, combattant avec un grand katana tout en bénéficiant de mouvements rapides. Pas plus de détails pour le moment, il faudra sans doute patienter encore un peu.

Mais ce n'est pas tout, car un « Grand Balance Patch » prévoit des buffs pour les Awakening Skills et plus de 100 compétences, davantage de PV et de jauge de garde pour tous les combattants, ainsi qu'une amélioration de l'esquive et plus d'avantages pour l'annulation de la garde. Tout cela est prévu d'ici la fin du mois de décembre, l'attente sera donc brève. Enfin, une version Switch a été annoncée pour le printemps 2023, du moins au Japon.

Vous pouvez vous procurer DNF DUEL sur Amazon au prix de 49,99 €.