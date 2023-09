DNF DUEL : après le Brawler, la charmante prochaine combattante jouable se dévoile

Le petit monde des jeux de combat a vu des mastodontes faire leur retour ces derniers mois avec Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1, et Tekken 8 est désormais en ligne de mire. Pour autant, le versus fighting ne se résume pas qu'à ces titres et Arc System Works propose régulièrement bien des nouveautés, qu'il développe ou édite. Nous aurons bientôt droit à Granblue Fantasy Versus: Rising et Under Night In-Birth II Sys:Celes, tandis que le contenu additionnel de DNF DUEL va lentement continuer de sortir, lui qui est co-développé par Eighting et Neople, et édité par Nexon. C'est justement ce qui nous intéresse à présent, car il y a eu quelques annonces ces dernières semaines concernant son Season Pass, dont nous avions eu une roadmap en début d'année.

Ainsi, le troisième personnage en DLC sera la Battle Mage (doublée par Nanami Yamashita en japonais), une « brillante et noble déesse de la guerre, gardienne de la lumière et de la justice » qui utilise son bâton pour des attaques au corps à corps en plus de lancer des sorts élémentaires bien évidemment. Cette charmante guerrière fera son arrivée au mois de décembre et devrait être accompagnée d'un stage inédit si le planning n'a pas changé.

Précédemment, la Spectre a été rendue disponible le 12 juillet, tandis que le Brawler est paru le 14 septembre, lui qui utilise principalement des chaînes et peut par exemple balancer des barils explosifs sur ses adversaires, en plus de les achever à l'aide d'une sorte de batte. Ils peuvent être achetés 6,99 € l'unité et sont donc réunis dans le Season Pass vendu 19,99 €, qui inclura un total de cinq combattants. Vous pouvez retrouver ci-dessous les précédentes vidéos diffusées concernant ces personnages additionnels, ainsi qu'une autre dédiée aux fonctionnalités Select Cube et Indomitable Spirit ajoutées cet été.

Vidéos de la Spectre

Vidéos du Brawler

Fonctionnalités

DNF DUEL est disponible sur PS5, PS4, PC et même sur Switch depuis le mois d'avril. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon à partir de 36,11 €.