Double Dragon Neon annoncé et daté sur Switch

En 2012, WayForward et Majesco Entertainment sortaient Double Dragon Neon, un beat'em all tiré de la franchise conçue à l'origine par Technos pour les bornes d'arcade. Un jeu qui a bien eu du mal à trouver son public à cause de son gameplay et surtout de son style graphique, qui va pourtant revenir sur une plateforme moderne.

Eh oui, WayForward vient d'annoncer aujourd'hui que Double Dragon Neon va sortir sur Nintendo Switch le 21 décembre prochain. Le développeur ne parle pour l'instant que d'un lancement en Amérique du Nord dans son bref communiqué, WayForward explique que l'éditeur Majesco n'est pas encore en mesure de confirmer la date de sortie pour l'Europe et le reste du monde, mais elle devrait être proche également. Si vous aviez oublié à quoi ressemble le jeu, une bande-annonce est à retrouver ci-dessus.

Les développeurs précisent enfin qu'il s'agit d'un portage des versions PlayStation 3 et Xbox 360, avec la présence du mode coopératif en multijoueur local.