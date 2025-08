Drag x Drive : Nintendo dévoile absolument tout sur son jeu de basket fauteuil

Une nouvelle exclu Switch 2 arrive





Dans quelques jours, la Nintendo Switch 2 accueillera une nouvelle exclusivité first party, mais il s'agira d'un titre bien moins ambitieux que Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza. Non, Nintendo va proposer un jeu de sport pour mettre en avant le mode Souris de sa nouvelle console et des Joy-Con 2.

Nintendo dit TOUT sur Drag x Drive





En attendant la sortie de Drag x Race à la mi-août, Nintendo partage cette semaine une longue vidéo de gameplay de son jeu de basket fauteuil. Comme à son habitude, le constructeur japonais nous explique absolument TOUT, que ce soit les commandes pour se déplacer et tirer, les règles, les astuces pour marquer ou défendre, les méthodes de communication, la personnalisation du personnage et son poste, les tricks pour gagner davantage de points ou encore les parcs public ou amis qui font office de lobbys avec des mini-jeux.

Utilisez les deux Joy-Con 2 en mode souris pour contrôler vos roues. Faites-les glisser vers l’avant sur une surface plane pour avancer, ou faites glisser une manette vers l’avant et l’autre vers l’arrière pour tourner et pivoter rapidement. Une fois que vous avez attrapé la balle, il vous suffit de lever la main et de faire un geste du poignet pour tirer. Accumulez des points supplémentaires en exécutant des figures comme des bunny-hops, des backflips, et vous pourrez même prendre de l’amplitude en vous lançant du half-pipe. Il sera également possible d’applaudir, de saluer et de féliciter vos coéquipiers à l’aide des commandes par mouvement. Rejoignez des salons en ligne pour jouer des parties avec des joueurs du monde entier. La partie commence automatiquement quand 6 joueurs sont réunis. Jusqu’à 12 personnes peuvent rejoindre un Parc public.

Vous pouvez rassembler un groupe d’amis (avec ou sans GameChat) pour jouer dans un Parc amis, qui est un parc privé où vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Il est possible d’utiliser deux terrains pour jouer et disputer des matchs avec jusqu’à six joueurs sur un même terrain. Vous pouvez aussi vous affronter dans le cadre de défis supplémentaires pour tenter d’atteindre la première place du classement de votre Parc.

Hors ligne, vous pouvez également jouer seul contre des adversaires contrôlés par l’ordinateur pour perfectionner vos compétences.

Choisissez l’un des trois pilotes proposés selon votre style de jeu préféré : Meneur, Pivot ou Ailier. Chaque personnage a ses propres statistiques, alors assurez-vous de trouver celui qui complète votre équipe.

Quittez le terrain pour faire la course sur un circuit dans le mini-jeu Course, participez à des concours de paniers ou à des mini-jeux du Parc comme Attrape-Balle ou le saut à la corde pour vous entraîner au bunny-hop, et bien plus encore.

Relevez des défis pour gagner des trophées en jeu et déverrouiller des casques personnalisables qui vous permettront de personnaliser l’apparence de votre pilote. Vous pourrez les associer à votre armure, à vos roues et à vos pneus, choisir leurs couleurs et ajouter votre numéro favori pour compléter leur look.

Quand sortira Drag x Drive ?





Pour rappel, la date de sortie de Drag x Drive est fixée au 14 août 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2, mais avant cela, le jeu aura droit à une Global Jam, voici les dates :

Samedi 9 août De 12h00 à 16h00 Dimanche 10 août De 02h00 à 06h00

De 18h00 à 22h00

La Global Jam et les fonctionnalités en ligne demanderont un abonnement au Nintendo Switch Online, vendu 19,99 €/an sur Amazon, Cdiscount et Fnac.