Dragon Age: Dreadwolf sort de son alpha et nous donne de ses nouvelles, un intitulé francisé dévoilé

Après bien des déboires qui ont coupé court aux ambitions du studio pour Anthem, BioWare va faire revenir ses deux principales licences sur le devant de la scène dans les années à venir, Mass Effect et Dragon Age. C'est cette dernière qui nous intéresse présent, avec le bien nommé Dragon Age: Dreadwolf, quatrième épisode qui aura la tâche de succéder à Origins, Dragon Age 2 et Inquisition. Son titre avait été officialisé en juin dernier, avec quelques détails au sujet de ce fameux Loup implacable qu'est Solas, avec la promesse d'en apprendre plus avant la fin de l'année. Eh bien, effectivement, nous venons d'avoir de ses nouvelles et elles sont plutôt bonnes.

Celui qui se fera appeler en français Dragon Age : Le Loup implacable (une première qu'un titre soit traduit pour la licence) vient de sortir de sa phase alpha et peut être joué du début à la fin, mais le chemin sera encore long avant qu'il n'atterrisse dans nos consoles et PC. Un long billet de Gary McKay a été posté sur le site de la licence pour expliquer en détail la situation actuelle.

Bonjour !

Dans mon dernier billet de blog, en février, j’avais annoncé le début de la phase de production du prochain Dragon Age. Nous avons fait du chemin depuis ! L’équipe est même très heureuse d’annoncer l’étape suivante du développement du jeu que vous connaissez désormais sous le nom de Dragon Age : Le Loup implacable : Nous venons de terminer notre phase Alpha !

Nous avons travaillé d’arrache-pied sur les différentes parties du jeu, mais ce n’est qu’à partir de la phase Alpha que le jeu commence à prend forme. Pour la première fois, nous avons une vue d’ensemble sur l’intégralité du jeu, des premières scènes de la première mission jusqu’à la fin. Tout est maintenant visible, audible, jouable et forme une expérience cohérente.

ET MAINTENANT ?

Si le jeu n’est évidemment pas encore terminé, la phase Alpha est l’une des plus importantes du développement du jeu, et pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous pouvons maintenant nous atteler au réalisme esthétique de la forme finale et de la reprise des caractéristiques de jouabilité. La grande question qui se pose désormais est la suivante : « Où concentrer nos efforts ? » Pour y répondre, nous consultons les commentaires issus de sources diverses, dont les membres du Conseil communautaire, qui ont chacun leurs propres expériences et points de vue, notre équipe de vérification de la qualité, et les conclusions de nos tests internes approfondis. La collecte de commentaires provenant de sources différences nous donne une meilleure idée de la quantité de de temps et d’énergie à consacrer à l’amélioration de l’expérience.

De plus, nous sommes désormais en mesure d’évaluer le rythme du jeu, la manière dont les relations évoluent au fil du temps, la progression dans le jeu ainsi que la cohérence narrative (essentiellement la manière dont l’intrigue prend forme). En partant de l’histoire, telle que nous l’avons écrite, nous étudions si la manière dont elle est servie par les personnages, les dialogues, les cinématiques et la progression dans le jeu, est conforme à nos attentes. Maintenant que nous avons la possibilité de jouer une partie complète, nous sommes en mesure de répéter et de peaufiner les points auxquels notre communauté attache le plus d’importance.

Le début de cette phase Alpha étant pour toute l’équipe l’aboutissement de beaucoup d’efforts, nous profitons de ce nouveau palier pour marquer le coup ensemble. Nous avons donc organisé une petite fête hybride avec des personnes « en présentiel » et d’autres « en virtuel », au cours de laquelle l’équipe a pu présenter son travail à l’ensemble du personnel de BioWare. Nous avons même pris le temps d’organiser un petit jeu d’évasion virtuel au cours duquel nous avons dû collaborer pour aider une personne à trouver une issue par caméra interposée. Nous avons passé un très bon moment, et depuis leurs lieux de connexion respectifs, les membres de nos équipes de développement ont pris plaisir à partager ce moment.

DU DÉBUT À LA FIN

Après quelques heures passées à découvrir le jeu dans son intégralité, j’avoue que j’ai un faible pour les personnages. Qu’il s’agisse de disciples, d’alliés ou d’ennemis, leur intégration au jeu est conforme à l’ADN de Dragon Age, les histoires sont centrées sur les personnages, autour d’un concept qui monte encore d’un cran. Les personnages nous aident à contextualiser l’univers du jeu et les enjeux, et j’ai hâte d’en discuter de manière plus approfondie.

C’est un réel plaisir d’être enfin en mesure de faire découvrir à nos fans des parties du monde dont nous n’avions qu’un aperçu, mais que nous n’avons jamais pu explorer entièrement, comme Minrathie, la capitale de l’Empire tévintide. Nous avons déjà parlé de Minrathie dans les jeux précédents. Eh bien maintenant, vous allez enfin pouvoir la visiter ! L’identité de cette ville construite par magie possède une identité visuelle plutôt spectaculaire par rapport aux villes déjà vues dans Dragon Age.

Comme je l’ai déjà dit, la phase Alpha est extrêmement importante, mais nous avons encore du pain sur la planche. Et comme nous tenons à une certaine transparence auprès de vous, notre communauté, nous vous tiendrons au courant de nos créations. Nous espérons que vous avez apprécié ces informations relatives au développement du Loup implacable, et vous en recevrez d’autres à l’avenir.

POUR FINIR

Bien sûr, Le Loup implacable n’est pas le seul chantier en cours chez BioWare ! Notre équipe est à pied d’œuvre pour imaginer à quoi ressemblera le prochain opus solo de Mass Effect. Nous rendrons aussi hommage à notre communauté le mois prochain, à l’occasion du N7 Day. L’équipe de SWTOR continue également de travailler sur sa prochaine mise à jour, alors gardez l’œil sur SWTOR.com et sur les réseaux sociaux associés pour tout savoir de la mise à jour à venir.

L’actualité est donc plutôt chargée chez BioWare ! Nous avons encore énormément de belles choses à vous montrer. En attendant, merci encore de faire partie de notre communauté. On n’aurait rien pu faire sans vous.

Portez-vous bien !

Gary McKay

Directeur général