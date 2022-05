Dragon Ball Xenoverse 2 : Dyspo annoncé en DLC avec de premiers visuels et une poignée d'ajouts gratuits

Le mois dernier, Bandai Namco a annoncé les résultats des votes de la communauté concernant le prochain personnage jouable de Dragon Ball Xenoverse 2, à savoir Gokû (Ultra Instinct -Sign-). Oui, il y avait de quoi être déçu, jusqu'à ce week-end. En effet, un article du site officiel Dragon Ball a introduit un autre guerrier qui sera présent dans l'Awakened Warrior Pack cet été et qui figurait lui aussi parmi les choix possibles proposés aux joueurs. C'est donc Dyspo des Pride Troopers de l'Univers 11 qui a également été choisi !

Nous découvrons au passage quelques visuels miniatures le montrant en action, ainsi que ses techniques.

Nouveau personnage en DLC confirmé : Dyspo Issu des rangs des héroïques Pride Troopers de l'Univers 11, le guerrier supersonique Dyspo dans Xenoverse 2 ! En matière de vitesse, aucun autre guerrier ne peut rivaliser avec Dyspo- même la lumière elle-même reste dans la poussière ! Et puisqu'il rejoindra le jeu en tant que personnage jouable, toute cette vitesse est à vous ! Réduisez la distance entre vous et vos ennemis en un clin d'œil et déchaînez le large éventail d'attaques de Dyspo avant qu'ils ne sachent ce qui les frappe ! Sa compétence d'éveil « Mode supersonique » augmente encore sa vitesse de déplacement et améliore certaines attaques au prix d'un drain constant de Ki, donc savoir quand et où l'utiliser sera la clé de la victoire avec ce personnage ! Techniques Justice Kick

Lame de justice

Circle Flash

Mais ce n'est pas tout, car du contenu gratuit supplémentaire sera ajouté via une mise à jour : une mascotte du dragon Icarus lié à Gohan et des figurines pour le mode Hero Colosseum représentant les deux personnages ajoutés. Vous noterez que selon la numérotation, au moins une troisième figurine non annoncée devrait faire partie du lot, donc peut-être un 3e combattant jouable en DLC qui sait.

Nouvelle mascotte de Capsule Corporation : Icarus Un nouveau visage rejoint la gamme de mascottes Capsule Corporation de Bulma ! Les joueurs ont fait entendre leur voix dans le vote de Conton City pour décider quelle mascotte serait ensuite ajoutée au jeu, et celui qui s'est hissé au sommet était Icarus ! Faisant ses débuts dans Dragon Ball dans le film de 1990 Dragon Ball Z : Le Combat fratricide, Icarus est un dragon qui s'est lié d'amitié avec Gohan dans son enfance. Dans Xenoverse 2, l'animation de danse d'Icarus a été conçue pour recréer ses adorables manières du film de 1991, Dragon Ball Z : La Menace de Namek ! Icarus sera disponible en deux couleurs spéciales « Gohan (Youth) Colors et Demon Clan Colors » ainsi que leur schéma de couleurs d'origine.

De nouvelles figurines arrivent au Hero Colosseum Le Hero Colosseum prend Conton City d'assaut ! C'est un mode de jeu à l'intérieur de Xenoverse 2 où vous pouvez vous battre avec près de 700 figurines de personnages de Dragon Ball ! Rejoignant cette fois la liste des personnages, les deux personnages sélectionnés par les joueurs lors d'un précédent vote de Conton City : Gokû (Ultra Instinct -Sign-) et Dyspo.

Tout cela débarquera cet été à une date encore inconnue dans Dragon Ball Xenoverse 2, toujours en vente sur Amazon dans son édition de base à 19,90 € sur PS4.