Dragon Ball Xenoverse 2 : la méthode d'obtention de Chronoa dévoilée, un système de mascottes bientôt ajouté

Alors que tout laisser penser que Dragon Ball Xenoverse 2 ne serait plus supporté après plusieurs années de bons et loyaux services, nous avons appris le mois dernier qu'il y aurait finalement au moins une salve de contenu supplémentaire, permettant notamment d'incarner Chronoa, la Kaiōshin du temps. Nous avions eu droit à quelques visuels, et voilà que le prochain numéro du V Jump nous apporte à présent des informations supplémentaires sur ce futur arrivage.

C'est donc encore une fois ryokutya2089 qui dévoile en avance ces précisions sur les futurs ajouts au jeu. Pour commencer, un tournoi aura lieu à Conton City, prenant la forme d'un évènement offrant justement en récompense Chronoa, entre autres :

1re fois : écrans de chargement ;

2e fois : Chronoa, la Kaiōshin du temps en tant que personnage jouable ;

3e fois : compétences personnalisables de Chronoa.

Oui, il sera donc possible de changer l'écran de chargement à notre guise. Mais ça ne s'arrête pas là. Ainsi, un nouveau Raid permettra de se mesurer à Jiren et d'autres Patrouilleurs du Temps. Enfin, des mascottes de Capsule Corporation vont être ajoutées, suivant notre personnage et pouvant exécuter diverses actions, qui sont comparées à celles de FFXIV. Dans la liste, sans doute non exhaustive, nous retrouvons Plume, Zeno (un coup dur pour le dirigeant du multivers...), Buu et Chaozu.

En revanche, il semblerait qu'aucune date de sortie ne soit donnée, il faudrait sans doute attendre le mois prochain sauf si Bandai Namco s'est gardé ce détail de côté. Dans tous les cas, Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia, pouvant se trouver à 11,99 € à la Fnac ou sur Amazon.

