Dragon Quest Rivals Ace : belle cinématique en CGI, mode histoire et changement de nom pour le jeu de cartes free-to-play

La saga Dragon Quest ne se contente plus depuis bien longtemps de seulement proposer des RPG sur consoles et a connu bon nombre de spin-offs, certains n'hésitant pas à copier les recettes à succès de la concurrence. C'est le cas de Dragon Quest Rivals, un jeu de cartes paru sur mobiles, PC et Switch au Japon, qui reprend la formule d'Hearthstone et a déjà accueilli une dizaine d'extensions ajoutant de nouvelles cartes. Comme de nombreux free-to-play de Square Enix, il va prochainement changer de nom et ainsi devenir Dragon Quest Rivals Ace, comme nous le découvrons à travers une cinématique en images de synthèse et dans un communiqué.

Ce changement de nom s'effectuera au mois d'août et servira surtout à marquer le coup pour l'arrivée d'un mode histoire solo promis de longue date par l'éditeur, ainsi que bien d'autres modifications dont l'amélioration de l'interface. Pour l'occasion, une nouvelle série de cartes sera lancée, dont le premier pack sera intitulé « Le Retour triomphal des Héros ». Fait intéressant, c'est le personnage principal de Kenshin Dragon Quest: Yomigaerishi Densetsu no Ken qui est en vedette de cette bande-annonce du jour, un descendant de Roto (Erdrick). Il s'agissait d'une « console » à brancher sur la TV parue en 2003 avec sa manette en forme d'épée, qui a en quelque sorte précédé Dragon Quest Swords : La Reine masquée et la Tour des miroirs sorti sur Wii.

Le 6 août prochain, une diffusion Rivals LIVE! Vol.1 va être organisée et pourra être vue ci-dessous pour les curieux. Elle inclura des explications sur le mode solo, présentera les cartes rares à venir et toutes les autres nouveautés.

Dragon Quest Rivals est malheureusement uniquement disponible au Japon sur iOS, Android, PC et Nintendo Switch, espérons que cette version Ace finisse par débarquer à l'international un jour. En Occident, nous attendons désormais le portage PS4, Xbox One et PC de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime, disponible sur Switch à 43,02 € via Amazon.