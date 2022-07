Dragon Quest Treasures : des visuels enchanteurs partagés et un gros point sur les bases du gameplay

En attendant le prochain épisode principal, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ce sont deux personnages du onzième volet qui vont faire leur retour en fin d'année dans un spin-off intitulé Dragon Quest Treasures. Ce jeu à destination unique de la Switch a été daté fin juin lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, avec au passage la diffusion d'une bande-annonce nous montrant son gameplay. Square Enix revient à présent à la charge en partageant des visuels à découvrir en page suivante et en présentant les bases du jeu.

Erik et Mia vont donc vivre une aventure inédite dans le monde de Draconia bien avant les évènements de DQXI, suite au sauvetage de deux guides spirituels et à l'obtention de mystérieuses Dagues du dragon. Draconia est un monde céleste composé d'îles flottant dans les cieux et ayant chacune des caractéristiques bien particulières et des monstres associés à chaque biome. Heureusement pour notre duo, les dagues leur permettent de communiquer avec ces créatures et ils vont coopérer avec pour dénicher les mystiques 7 Gemmes du dragon. Nous pourrons au choix contrôler l'un des deux protagonistes, la progression étant partagée entre eux, tandis que les compétences spéciales de nos alliés serviront par exemple à nous déplacer. Une boussole appelée Fortune Finder nous indiquera la direction des trésors, tandis que nos compagnons monstrueux s'agiteront s'il y en a un dans le coin. Il faudra alors activer la Treasure Visions pour voir l'emplacement où est enterré le butin au travers des yeux de nos alliés. Une fois le lieu atteint, où le sol se mettra à briller, il faudra creuser.

Mais l'aventure ne se résumera pas qu'à ça, puisque des gangs rivaux comme celui déjà aperçu avec le capitaine pirate squelette pourront s'attaquer à nous et tenter d'obtenir le trésor avant nous, il faudra alors les affronter. Et c'est seulement une fois ramené à la base que nous saurons vraiment quelle est notre récompense. Cette dernière pourra être développée à mesure que nous obtiendrons plus de loot, dont des équipements iconiques de la licence tels que des armes et armures de personnages principaux.

Notez que les noms nous ont été fournis en anglais, nous ne sommes donc pas à l'abri de bien des changements comme dans la plupart des VF de Dragon Quest.

Histoire Erik et sa sœur Mia vivent sur un drakkar viking, rêvant du jour où ils pourront explorer le monde à la recherche d'un grand trésor. Une nuit, ils rencontrent une paire de créatures d'un autre monde, Porcus et Purrsula, et sont emmenés dans un endroit mystérieux connu sous le nom de Draconia - une terre légendaire pleine de monstres et de trésors qui ne demandent qu'à être découverts. L'aventure dont Erik et Mia ont toujours rêvé est enfin lancée ! Personnages Erik (Mack Keith Roach en anglais) - Un jeune homme curieux et espiègle qui vit sur le drakkar viking avec sa petite sœur. Il rêve de trouver des trésors incroyables et de devenir riche au-delà de ses rêves les plus fous !

Dragon Quest Treasures sortira le 9 décembre sur la console de Nintendo. D'ici là, vous pouvez toujours découvrir Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée - Édition Ultime vendu 48,46 € sur Amazon.