DualSense : bientôt possible de mettre à jour la manette sans PS5 ? Il semblerait

La DualSense est l’incroyable manette de la PS5 qui titille et chatouille gentiment les mains des joueurs. Chose à prendre en compte, cette petite merveille peut être mise à jour, oui, mais uniquement en la connectant avec un câble sur la console. MP1ST partage une information intéressante, la belle pourrait changer de version sans passer par la plateforme.

En effet, une page a fait son apparition sur le site PlayStation, un contrat de licence plus précisément, « DualSense Firmware Updater », avant de disparaître ; pas de panique, celle-ci est toujours visible en « cache » sur la Toile. De ce que nous pouvons comprendre, un logiciel (Windows et MacOS) verrait le jour et permettrait de mettre à jour sans allumer sa PS5. Bonne nouvelle pour les personnes qui s’amusent sur PC, surtout que certaines productions usent des fonctionnalités de la manette ; coucou Ghostwire: Tokyo.

Mister S. attend certainement le bon moment pour annoncer officiellement la chose. Bref, nous ne pouvons faire qu’une chose : attendre...

Vous pouvez acheter une DualSense sur Amazon à 69,99 €.