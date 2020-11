DualSense : la manette PS5 compatible PS3, PS4 en Remote Play, et Switch avec un adaptateur

Les journalistes et influenceurs ne sont pas encore autorisés à donner leurs retours sur la PS5, mais certains ont eu le droit de parler de la DualSense en long et en large. Austin Evans avait par exemple pu constater qu'elle ne fonctionnait pas sur PS4 ni sur Xbox Series X, en Bluetooth comme en filaire, mais était utilisable sur PC et mobiles sous Android.

MidnightMan y est aussi allé de sa série de tests, remarquant déjà que connecter une DualSense en Bluetooth avec un appareil iOS n'était pas chose aisée, même s'il semble que d'autres ont réussi à le faire sans souci, au moins en filaire. Des mises à jour des smartphones et tablettes Apple ou de la manette devraient optimiser tout cela à l'avenir.

Plus surprenant, si la PlayStation 4 ne permet pas de jouer avec une DualSense quand bien même elle est reconnue par la console, il est possible de l'utiliser de manière détournée ! En utilisant la fonction Remote Play sur PC et en branchant la manette via un câble USB vers USB-C, la DualSense est pleinement fonctionnelle. De quoi se demander pourquoi elle n'est pas directement compatible avec la PS4... Plus étonnant, la DualSense peut carrément être branchée à une PS3, et fonctionne alors comme une manette classique !

I should add you need a 8bitdo adapter — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

Dernier point, et non des moindres, d'autres joueurs qui ont visiblement récupéré un exemplaire dans le commerce ont eux pu réaliser que la DualSense était utilisable sans fil sur Switch via un adaptateur Bluetooth vers USB comme celui de 8Bitdo (vendu 16,36 € sur Amazon.fr). Au moins, il semble que vous allez pouvoir utiliser votre manette PS5 de bien des manières, même s'il faudra parfois se donner un peu de mal.



