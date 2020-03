Duck Souls+ : un jeu coloré et décalé vient de voir le jour sur consoles et PC

Duck Soul+ est un jeu développé par Green Dinosaur Games et édité par Ratalaika Games. Les joueurs posent ici leurs mains sur une aventure pixelisée et très colorée, mettant leur précision ainsi que leurs talents à rude épreuve. Ici, nous avons pour but de contrôler un canard qui, niveau après niveau, fait tout pour récupérer des œufs afin de sauver son espèce. Certes loin des abattoirs de Super Meat Boy, notre périple n'est pas si simple, car chaque pièce aura également son lot de pièges. Le moindre faux pas et c’est la mort assurée ! Nintendo Hall partage quelques minutes pour nous donner une idée de cette production.

Sont à retrouver dans cette production :

Des tas d’obstacles à éviter ;

Plus de 20 types de pièges ;

Une difficulté pure et dure ;

Et une vingtaine d’objets à récupérer pour personnaliser notre canard.

Duck Soul+ est disponible dès maintenant sur sur Switch, PS Vita, PS4, Xbox One et PC. le prix ? 4,99 € seulement.