Dying Light: Platinum Edition, une nouvelle édition du jeu de 2015 en fuite sur le Microsoft Store

Dying Light est sorti il y a maintenant plus de 6 ans, mais Techland continue à le soutenir avec des extensions et mises à jour en tout genre. Rien que le mois dernier, il a accueilli un évènement et des DLC en collaboration avec Rust. En attendant des nouvelles de Dying Light 2, ce premier volet refait encore parler de lui avec la fuite d'une imminente nouvelle édition.

C'est une fois encore le Microsoft Store qui a révélé l'arrivée de Dying Light: Platinum Edition pour ce 27 mai 2021. La page n'est à cette heure plus en ligne, mais nous avons pu constater sa véracité avant sa suppression. Ce nouveau pack ira encore plus loin que Dying Light: Anniversary Edition paru l'an dernier. Elle comprendra comme ce dernier le jeu de base, les extensions The Following, Hellraid, La Horde de Bozak, Cuisine & entrepôt, Jouez le zombie, Le casse de la prison, Pack Survivant Ultime et Pack 5e anniversaire, et ajoute les bundles listés ci-dessous.



Crash Test Skin Bundle

Harran Ranger Bundle

Gun Psycho Bundle

Volatile Hunter Bundle

White Death Bundle

Vintage Gunslinger Bundle

Rais Elite Bundle

Godfather Bundle

Harran Inmate Bundle

Retrowave Bundle

SHU Warrior Bundle

Volkan Combat Armor Bundle

Classified Operation Bundle

Viking: Raiders of Harran Bundle

Harran Tactical Unit Bundle

C'est ainsi la totalité des 6 aventures additionnelles et 17 DLC cosmétiques qui sont compris dans cette édition complète de Dying Light. Vu le timing, elle devrait être révélée dans les jours voire heures qui viennent, pour une parution d'abord au format numérique sur PC, PS4 et Xbox One. Pour le format physique, rien d'assuré : vous pouvez sinon vous tourner vers Dying Light: The Following - Enhanced Edition, vendu à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

