E3 2021 : Phantom Abyss, date de sortie en Early Access et gameplay pour le MMO asynchrone

Devolver Digital avait dévoilé Phantom Abyss il y a quelques semaines, il s'agit pour rappel d'un jeu développé par Team WIBY et qui mélange exploration, plateforme et rogue-like alors que le joueur part à la recherche d'artefacts anciens dans des donjons générés de manière aléatoire.

La petite particularité de Phantom Abyss, c'est que lorsque vous mourrez, le donjon vous ferme automatiquement et définitivement ses portes, il faut passer à un autre tombeau. Tenter d'atteindre l'ultime relique scellera quant à elle le donjon à jamais, même aux autres joueurs, faisant de vous le seul détenteur de cet objet sacré (mais totalement virtuel). Heureusement, les fantômes des précédents joueurs qui ont succombé dans le tombeau vous aideront à éviter certains pièges mortels.

Devolver Digital a donc partagé une nouvelle vidéo de Phantom Abyss lors de la présentation à l'E3 2021, et annonce que le titre sera jouable en Early Access à partir du 22 juillet prochain sur PC via Steam, et il sera pour rappel accessible via GeForce NOW dès le lancement.