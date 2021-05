Phantom Abyss : un MMO à la Indiana Jones avec un gameplay asynchrone annoncé en vidéo

L'éditeur Devolver Digital vient de dévoiler cette semaine un nouveau jeu d'aventure atypique développé par Team WIBY, dénommé Phantom Abyss. Le titre se présente comme un MMO asynchrone qui nous emmène dans des temples générés aléatoirement pour trouver des reliques sacrées.

Problème, ces reliques sont protégées par des pièges mortels et des gardiens, mais les joueurs pourront s'inspirer des fantômes des précédents aventuriers pour trouver les meilleurs passages et éviter de mourir trop vite. Cependant, si le joueur vient à perdre, les portes du temple lui sont définitivement fermées, il faut passer à un autre donjon et faire une croix sur la relique, à la manière d'un rogue-like. Chaque temple est divisé en plusieurs zones, et au bout de celles-ci se trouvent des reliques offrant un bonus, comme un fouet additionnel bien pratique pour éviter une chute, ou des fantômes d'autres joueurs pour faciliter la progression. Mais le joueur peut surtout choisir de s'enfoncer plus profondément dans le temple afin d'atteindre l'ultime relique, un objet unique qui, lorsqu'il est atteint, scelle définitivement le donjon. Voici quelques points résumant Phantom Abyss :

Multijoueur asynchrone : explorez les couloirs périlleux et les salles colossales de chaque temple en compagnie des fantômes des joueurs tombés avant vous, et nourrissez-vous de leurs succès et échecs pour progresser plus profondément qu’ils n’auraient pu l’espérer. Apprenez des erreurs de plusieurs fantômes (jusqu’à 50), dont celles de vos amis Steam qui ont tenté le même temple que vous, et dérobez leurs fouets quand ils tombent.

Débloquez plus d'étages périlleux : mettez la main sur les clés des coffres pour débloquer des sections plus profondes et meurtrières du temple, qui abritent des trésors encore plus précieux. Plus une relique est difficile à obtenir, plus la récompense est élevée : la dernière Relique Légendaire d'un temple vous permet de vous l'approprier, et de le faire disparaître pour toujours.

Bénédiction des Dieux : alors que les aventuriers explorent les profondeurs du temple, ils peuvent faire des offrandes aux autels pour gagner une nouvelle bénédiction pour le reste de leur run. Récupérez autant de trésors que possible pour contenter les dieux et gagner un double-saut, la possibilité de planer, une glissade améliorée, des protections contre les dégâts et bien plus encore !

Des fouets à débloquer : débloquer de nouveaux fouets en fonction de vos réussites, et choisissez-en un dans votre collection avant de vous lancer dans une nouvelle virée. Chaque fouet bénéficie d'une bénédiction mineure, mais s'accompagne également d'une malédiction qui peut compliquer votre quête vers la richesse et la gloire.

Connexions sociales : les joueurs peuvent partager les Codes de Temple de leurs parties ratées pour permettre à leurs amis de tenter le même temple, ou partager leur Code d'Aventurier qui liste les temples qu'ils ont tenté de parcourir par le passé.

Phantom Abyss a de quoi intriguer les joueurs amateurs de défis en ligne, et l'aventure débutera cet été avec un Early Access sur PC via Steam. Et comme l'a annoncé NVIDIA, le titre sera présent dans son lancement dans GeForce NOW pour y jouer en cloud gaming. Vous pouvez retrouver une première bande-annonce de gameplay ci-dessus, des images sur la seconde page et des PC gaming sur Amazon.