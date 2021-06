Phantom Abyss : le jeu de plateforme asynchrone se lance en vidéo

Devolver Digital et Team WIBY ont dévoilé récemment Phantom Abyss, un jeu de plateforme qui demande d'explorer des donjons générés aléatoirement dans le but de mettre la main sur une relique sacrée. Vous mourrez ? Vous passez à autre donjon. Vous obtenez la relique ? Le donjon ferme ses portes à jamais pour les autres joueurs.

Le titre a de quoi attiser la curiosité des joueurs et il débarque aujourd'hui sur PC, en Early Access sur Steam. Phantom Abyss dispose de mécaniques asynchrones, le joueur pouvant voir les fantômes des précédents aventuriers afin d'éviter les pièges du donjon, et il peut également éviter une chute mortelle dans le vide grâce à un fouet. Les développeurs vont évidemment suivre les retours des joueurs avec attention et promettent déjà de nouveaux pièges, des salles de donjon inédites, des fouets additionnels ainsi que de nouvelles zones et mécaniques de gameplay tout au long de l'Accès Anticipé.

Phantom Abyss est disponible dès maintenant sur Steam contre 22,99 €, il est jouable via GeForce NOW et vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.