EA Sports FC 24 : les cartes Icônes du mode Ultimate Team dévoilées, avec 2 Français au lancement

Même sans le nom FIFA, EA Sports FC 24 fera revenir le célèbre mode Ultimate Team et ses cartes de joueurs à collectionner et améliorer. Nous connaissons d'ailleurs les joueurs les mieux notés au lancement, ceux pour qui la communauté va se battre pour obtenir les meilleurs exemplaires.

Si vous voulez des cartes encore plus rares et potentiellement meilleures, vous pourrez vous tourner vers les séries limitées qui seront mis en avant dès le lancement et régulièrement au cours de la saison. Il y aura par exemple les Héros et Héroïnes, révélés plus tôt cet été, et aussi les Icônes, des stars des décennies passées qui ont marqué l'histoire. Elles seront au nombre de 8 au démarrage, la plus forte étant Mia Hamm et sa note de 93, mais il y aura aussi 2 Français : Camille Abily, légende de l'Olympique Lyonnais, et Franck Ribéry, superstar passée par le Bayern Munich.

Mia Hamm (USA) : la toute première lauréate du trophée de Joueuse de l'Année, la première joueuse à remporter deux Coupes du Monde en 1999, et la première femme intronisée au World Football Hall of Fame

Si vous avez hâte de refouler les terrains numériques avec Kaiser Frank, vous pouvez précommander votre exemplaire de EA Sports FC 24 à partir de 45,99 € sur Amazon.fr.