EA Sports FC 24 : cartes améliorables, équipes mixtes et animations à 2 joueurs, toutes les nouveautés du mode Ultimate Team en vidéo

Oubliez l'acronyme FUT : maintenant que le nom FIFA a disparu de la série, il va falloir trouver un autre surnom pour le mode Ultimate Team d'EA Sports FC 24. Nous savions déjà que les femmes seraient jouables en ligne dans des équipes désormais mixtes, voilà que les développeurs font maintenant le point sur toutes les innovations de cette expérience en vidéo.

Déjà, les cartes de joueurs n'auront plus de statistiques fixes : il sera possible de les améliorer en complétant des objectifs propres à chacune, pour de légers gains de puissance au fil de l'année. La synergie de votre équipe permettra encore de gagner des bonus, avec des liens qui pourront toujours se faire si des joueurs ou joueuses font partie du même club, de la même ligue ou du même pays. Les Héros et Icônes seront de retour, et attribueront maintenant un lien de ligue supplémentaire à un membre de votre effectif.

Tous les joueurs devront encore être gagnés via des packs sous forme de récompenses, à remporter dans le cadre d'offres promotionnelles ou à échanger contre de l'argent réel, et si vous avez deux très bons sportifs dans un seul pack, ils auront à présent une animation commune. Les cartes ont d'ailleurs été esthétiquement revues, notamment pour faire apparaître les Styles de jeu, qui seront présents dans Ultimate Team. Les menus ont enfin été revus pour faire apparaître nos objectifs du moment, passer facilement de la personnalisation d'équipe aux matchs ou aux transferts, récupérer toutes ses récompenses d'un clic ou attribuer à un joueur sa seconde position préférée sur le terrain.

Vous ne devriez donc pas trop être perdus lors de vos parties d'Ultimate Team, qui n'auront que légèrement évolué. EA Sports FC 24 sort le 29 septembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : EA Sports FC 24 : trailer et images pour la version Switch, enfin du changement par rapport aux derniers FIFA !