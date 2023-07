EA Sports FC 24 : trailer et images pour la version Switch, enfin du changement par rapport aux derniers FIFA !

Si Electronic Arts avait sorti un FIFA 17 correct au début de la Switch, il n'a depuis fait aucun effort. Chaque année, il sortait en effet une version Essentielle du nouvel épisode à destination de la portable de Nintendo, avec une simple actualisation des effectifs et presque aucune nouveauté. Alors que la franchise prend un tournant avec EA Sports FC 24, volet avec les mêmes codes, mais sans la marque FIFA, l'éditeur a décidé de faire bouger les choses.

Oui, EA Sports FC 24 a été plus soigné que ses prédécesseurs et ne se contentera pas d'une simple déclinaison Essentielle avec du contenu et des technologies datées. Les développeurs ont développé une nouvelle version sur Frostbite Engine, moteur utilisé sur consoles de salon depuis FIFA 17. Il ne s'agira techniquement pas d'un copier-coller de la version next-gen, en témoigne les premières images et un trailer, mais elle proposera tout de même l'ensemble des modes disponibles sur les autres plateformes dont une expérience Ultimate Team complète, et la nouvelle technologie PlayStyles (mais à priori pas le HyperMotion V). Pour les amateurs de jeu en local, il sera aussi possible de jouer à deux avec des Joy-Con séparés.

EA SPORTS FC 24 marque une nouvelle ère dans The World's Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé. Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite repensé sont au cœur d'EA SPORTS FC 24 sur Nintendo Switch pour la première fois dans l'histoire d'EA SPORTS. Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun. Totalement repensé, le moteur Frostbite permet de retranscrire The World's Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match. EA SPORTS FC 24 vous propose également une expérience Ultimate Team complète sur Nintendo Switch™: créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve. Testez vos talents dans Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, affrontez l'élite dans Champions, remplissez des objectifs et disputez des Matchs amicaux sans pression. Ou bien foncez sur le terrain dans Clubs et VOLTA FOOTBALL, personnalisez votre pro et jouez avec vos amis tout au long de l’année. EA SPORTS FC 24 est le prochain chapitre d'un avenir du football encore plus innovant. Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer.

De quoi vous donner envie d'acheter le prochain épisode sur Nintendo Switch ? EA Sports FC 24 peut être précommandé sur cette plateforme à partir de 59,99 € notamment chez Amazon.fr et sera disponible le 29 septembre au même titre que les autres versions.

