EA Sports FC 24 : un trailer de gameplay pour découvrir les Styles de jeu, l'HyperMotion V et les améliorations visuelles

Si la longue présentation d'EA Sports FC 24 la semaine dernière ne vous a pas suffi, réjouissez-vous : Electronic Arts nous remontre déjà son jeu de football avec une bande-annonce explicative dédiée à son gameplay. La vidéo s'attarde sur trois grands axes : l'HyperMotion V, les Play Styles et les améliorations du Frostbite Engine.

Pensez à activer les sous-titres français

Tout d'abord, sachez que le V associé à HyperMotion désigne la Volumetric Capture Technology, qui a permis de capturer et recréer des mouvements précis comme le but aérien de Haaland contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Des mouvements de stars ont ainsi été scannés directement lors de rencontres réelles pour donner plus de corps aux passes, tirs, contacts et autres animations numériques... Il y aura par exemple plus de 1 200 styles de courses différents dans EA Sports FC 24, contre une vingtaine dans FIFA 23, les animations d'accélération ont été doublées et bien plus encore.

Pour ce qui est des Styles de jeu, réalisés grâce aux données de la société Opta, ils feront que les statistiques réelles des joueurs leur donneront accès à différentes compétences, comme un tacle défensif pour arrêter le ballon sans bavure, une plus longue ligne directrice lors des coups francs ou le tir puissant. Il y aura en tout 34 Play Styles, des habiletés qui concernent tous les postes, que nous pourrons bien évidemment retrouver, débloquer et personnaliser dans les modes Club Pro, Carrière ouFIFA Ultimate Team.

La séquence se termine enfin sur un point sur les optimisations du Frostbite Engine, qui jouira d'éclairages améliorés, d'éléments de décors plus détaillés et d'animations encore plus fournies, sur et en dehors du terrain. La date de sortie de EA Sports FC 24 est calée au 29 septembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

