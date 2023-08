EA Sports FC 24 : refcam, nouvelles célébrations et stats en réalité augmentée dans un trailer de gameplay inédit

Après nous avoir parlé des nouveautés de son gameplay et de son mode Carrière, EA Sports FC 24 s'attarde sur l'expérience de jeu durant les matchs au travers d'une nouvelle bande-annonce. Les Matchday seront ainsi plus réalistes que jamais, grâce aux évolutions du moteur Frostbite, mais aussi à la technologie SAPIEN visant à proposer des modèles de joueurs plus réalistes, des détails des tatouages aux mouvements lors des célébrations.

Les shorts et maillots se déformeront aussi de manière plus réaliste lors des déplacements des sportifs, et la lumière a été retravaillée avec davantage de contraste, pour un rendu encore plus crédible et cinématique. Il sera aussi possible d'afficher des statistiques sur le match ou nos performances en temps réel, non pas via l'habillage, mais directement superposées à l'écran lors des ralentis ou à même le terrain en cours de partie, comme en réalité augmentée. Les débuts de match seront eux encore plus variés et dynamiques grâce à de nouvelles cinématiques adaptées aux équipes et au contexte.

Une nouvelle caméra sera ajoutée, pour une vision à la fois immersive et tactique, tandis que nous pourrons voir à travers les yeux de l'arbitre via une refcam lors de coups de pied arrêtés ou de cartons, et même apercevoir les commentateurs en dehors du terrain, dont les nouveaux commentateurs anglais Guy Mowbray et Sue Smith. Benjamin Da Silva et Omar da Fonseca auront-ils aussi droit à leur modèle 3D, s'ils sont bien de retour pour cet épisode ? Nous pouvons enfin voir de nouvelles célébrations, ainsi que des animations de joie qui peuvent survenir lors de moments clés comme un arrêt majestueux.

La date de sortie de EA Sports FC 24 est fixée au 29 septembre 2024 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.