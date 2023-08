EA Sports FC 24 : les nouveautés du mode Carrière en tant que joueur ou entraîneur détaillées en vidéo, le Ballon d'Or sera de la partie

Désormais officiel, EA Sports FC 24 prend le temps de nous exposer les nouveautés qu'il aura en plus que FIFA 23. Après avoir fait un tour d'horizon du gameplay, Electronic Arts s'attarde sur ce qui nous attend dans le mode Carrière à l'occasion de la diffusion d'une nouvelle et longue bande-annonce.

Il y aura comme toujours deux versants à cette expérience. En vivant la carrière d'un entraîneur, vous pourrez imposer des tactiques inspirées des plus grands managers, recruter des coachs pour développer certains aspects de votre jeu, mettre en place des plans d'entraînement, diffuser des rapports d'avant-match pour affiner votre stratégie ou sélectionner les entraînements que réalisera votre effectif pour pourquoi pas débloquer des Styles de jeu supplémentaires.

En vivant la carrière d'un joueur, vous pourrez désormais créer et personnaliser votre agent ainsi que vos objectifs professionnels, améliorer votre personnalité pour débloquer des Styles de jeu, profiter d'une caméra spéciale conçue pour ce mode et même obtenir un Ballon d'Or. Oui, le célèbre trophée individuel décerné par France Football sera enfin ajouté à la série et sera clairement l'objectif à viser dans ce mode.

David Jackson, VP of Brand EA SPORTS FC, dit : « Nous sommes ravis d'amener une telle récompense comme le Ballon d'Or dans EA SPORTS FC 24. Inclure le trophée iconique dans le jeu poursuit nos efforts d'offrir aux joueurs l'expérience la plus authentique possible, apportant la la récompense individuelle la plus prestigieuse et importante au mode Carrière Joueur. » Kevin Benharrats, CEO d'Amaury Media, commente : « Ce fut un plaisir de collaborer avec les équipes marketing de EA. Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec le Ballon d'Or et nous espérons qu'il contribue au succès de EA SPORTS FC. »

EA Sports FC 24 est toujours prévu pour le 29 septembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

