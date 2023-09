EA Sports FC 24 : qui sont les meilleurs joueurs ? Cristiano Ronaldo même pas dans le Top 12 !

Electronic Arts lancera à la fin du mois EA Sports FC 24, le successeur spirituel de FIFA 23 mais sans la licence FIFA. Cela n'a pas empêché le studio d'avoir les franchises officielles d'un tas d'équipes, stades et joueurs, et comme chaque année, le débat autour des notes va faire rage. Les meilleures viennent d'ailleurs d'être dévoilées.

EA Games partage en effet les Top 12 des joueurs et joueurs avec la meilleure note dans EA Sports FC 24, et qui est le meilleur joueur ? Eh bien ils sont trois à égalité, à savoir Erling Haaland, Kevin de Bruyne et Kylian Mbappé, le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema arrivant juste après avec un petit point en moins. Messi n'a donc pas la meilleure note, mais ses fans vont pouvoir narguer ceux de CR7, Cristiano Ronaldo n'est même pas dans le Top 12... Du côté des femmes, c'est évidemment Alexia Putellas, Ballon d'Or 2022 et Championne du Monde avec l'équipe nationale espagnole, qui a la meilleure note. Deux françaises sont quand même présentes, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Sans plus attendre, voici la liste complète :

Erling Haaland - 91 (Manchester City) ;

(Manchester City) ; Kevin De Bruyne - 91 (Manchester City) ;

(Manchester City) ; Kylian Mbappé - 91 (Paris Saint-Germain) ;

(Paris Saint-Germain) ; Karim Benzema - 90 (Ittihad Club) ;

(Ittihad Club) ; Thibaut Courtois - 90 (Real Madrid) ;

(Real Madrid) ; Harry Kane - 90 (Bayern Munich) ;

(Bayern Munich) ; Robert Lewandowski - 90 (FC Barcelone) ;

(FC Barcelone) ; Lionel Messi - 90 (Inter Miami CF) ;

(Inter Miami CF) ; Neymar Jr. - 89 (Al-Hilal FC) ;

(Al-Hilal FC) ; Mohamed Salah - 89 (Liverpool FC) ;

(Liverpool FC) ; Virgil van Dijk - 89 (Liverpool FC) ;

(Liverpool FC) ; Vinícius Júnior - 89 (Real Madrid). Alexia Putellas - 91 (FC Barcelone) ;

(FC Barcelone) ; Aitana Bonmati - 90 (FC Barcelone) ;

(FC Barcelone) ; Caroline Graham Hansen - 90 (FC Barcelone) ;

(FC Barcelone) ; Sam Kerr - 90 (Chelsea FC) ;

(Chelsea FC) ; Kadidiatou Diani - 89 (Olympique lyonnais) ;

(Olympique lyonnais) ; Ada Hegerberg - 89 (Olympique lyonnais) ;

(Olympique lyonnais) ; Mapi Leon - 89 (FC Barcelone) ;

(FC Barcelone) ; Alex Morgan - 89 (Wave de San Diego) ;

(Wave de San Diego) ; Debinha - 88 (Current de Kansas City) ;

(Current de Kansas City) ; Marie-Antoinette Katoto - 88 (Paris Saint-Germain) ;

(Paris Saint-Germain) ; Alexandra Popp - 88 (VfL Wolfsburg) ;

(VfL Wolfsburg) ; Guro Reiten - 88 (Chelsea FC).

EA Games rappelle que près de 20 000 joueurs et joueurs, du passé et du présent, seront dans EA Sports FC 24, de quoi créer son équipe Ultimate Team de rêve. La date de sortie du jeu est fixée au 29 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 60,99 € sur Amazon.