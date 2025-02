Edge of Memories : le prochain RPG de Midgar Studio mettra l'accent sur l'action, plusieurs invités de marque régaleront nos oreilles

En 2018, l'équipe montpelliéraine de Midgar Studio sortait en Accès Anticipé Edge of Eternity, un RPG en monde ouvert avec une mécanique de combat au tour par tour, qui s'inspirait de grands noms japonais. Sa version finale n'est parue qu'en 2021, avant des portages sur consoles l'année suivante, bien aidé par Dear Villagers. Depuis 2022, le studio appartient à Nacon, qui a dévoilé leur nouveau projet. Il se nomme Edge of Memories, mais n'a visiblement aucun lien avec son prédécesseur, à la manière des Final Fantasy. Cette fois, l'aventure prendra la forme d'un Action-RPG, nous faisant incarner une héroïne du nom d'Eline, dont le bras à l'apparence « démoniaque » du visuel principal n'est pas sans faire penser à Velvet Crowe de Tales of Berseria, entre autres.

Cette première bande-annonce n'hésite pas à mettre en avant plusieurs noms connus, mais comme indiqué, ils ne sont que des invités. Sur Edge of Eternity, Yasunori Mitsuda n'avait composé qu'une poignée de morceaux et ne sera ici de retour qu'à priori pour le thème de fin, chanté par Emi Evans. Mariam Abounnasr est elle connue pour l'arrangement et l'orchestration de thèmes sur Xenoblade Chronicles 2, le stand-alone Torna ~ The Golden Country et Xenoblade Chronicles 3, où elle a également été une compositrice. Sur ce projet, elle occupera ce dernier rôle, reste à voir sur combien de morceaux, puisque c'est le directeur audio de Midgar Studio Cédric Menendez qui est derrière l'OST.

Vous trouverez ci-dessous les premiers détails connus concernant Edge of Memories en provenance de Steam :

La Corrosion, un fléau d'une dimension sans précédent, a déjà ravagé le continent Astryen. De l'autre côté du monde, le continent d'Avaris et ses peuples de nomades jusqu'ici épargnés par les horreurs générées par cette abomination sont désormais au bord de l'extinction. Eline, Confidente des Âmes itinérante, combat sans faillir ce qui transforme en abomination la faune, la flore et les êtres humains qui composaient jadis ce territoire luxuriant. À la suite d'une rencontre étrange, un funeste pouvoir se réveille en elle, celui qui pourrait bien mettre fin à cette apocalypse : contrôler la Corrosion dans son propre corps. Mais sauver un monde déjà condamné n'est pas une tâche aisée. C'est avec l'aide d'Ysoris, son improbable mentor, et de Kanta, prince-shaman d'une tribu disparue, qu'Eline doit triompher des terribles adversaires qui s'opposent à elle. DES COMBATS INTENSES EN TEMPS RÉEL Menez des combats acharnés contre d'implacables ennemis aux côtés de vos alliés et déchaînez vos pouvoirs pour les anéantir dans un déferlement de puissance ! Enchaînez des combos spectaculaires en alternant attaques rapides et techniques dévastatrices pour dominer vos adversaires.

Vos alliés sont la clé de la victoire. Personnalisez vos compagnons et utilisez judicieusement leurs compétences pour infliger plus de dégâts à des moments tactiques.

Laissez la colère vous envahir et transformez-vous en Berserk pour asséner des coups surpuissants tout en enchaînant des exécutions impitoyables. UN MONDE SUBLIME ET CORROMPU Avaris, un continent aux multiples visages, est meurtri comme le reste d'Heryon. Des paysages idylliques sablonneux bordant la cité portuaire de Sarlah-Durah aux cimes enneigées des montagnes de Kezal, tout porte les cicatrices des abominations de la Corrosion. Explorez le continent d'Avaris en proie à la Corrosion – Découvrez des environnements riches aux couleurs éclatantes et observez le fléau ravager ces paysages enchanteurs. Au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, elle transforme des lieux que vous avez précédemment traversés et fait naître d'étranges nouveaux chemins à emprunter.

Chevauchez un Nekaroo – Montez cette fidèle créature féline pour parcourir les étendues du monde qui s'offrent à vous et profitez de son agilité pour accéder à des zones hors d'atteintes.

Profitez de graphismes inspirés de l'animation japonaise – Découvrez ou redécouvrez le monde d'Heryon à travers Avaris, un continent coloré et chatoyant réalisé grâce au moteur Unreal Engine 5. UNE HISTOIRE INTENSE ET SANS TEMPS MORT Une épopée intense et sans fillers – Vivez un récit original dans lequel chaque quête est significative et apporte de nouveaux éléments à l'histoire, aux personnages ou à leurs relations.

Plongez dans une histoire émouvante – Voyagez à travers un continent composé de civilisations nomades contraintes de migrer pour échapper à la Corrosion et nouez des relations avec des habitants qui ont choisi d'attendre la mort en célébrant la vie. UNE BANDE-SON POÉTIQUE Que vous soyez en train d'explorer les vastes étendues du continent d'Avaris ou de combattre d'infatigables adversaires corrodés, profitez d'une bande originale dynamique et adaptative composée par Cédric Menendez. Porté par la voix enchanteresse d'Emi Evans qui a oeuvré sur NieR: Automata, achevez votre périple avec un thème final composé par Yasunori Mitsuda, célèbre pour son travail sur des jeux tels que Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles et Sea of Stars.

Edge of Memories devrait sortir dans le courant de l'automne 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Si Edge of Eternity vous intéresse, il est actuellement vendu 26,99 € chez Gamesplanet.