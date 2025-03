Edge of Memories présente une vision glaçante de son monde touché par la Corrosion

Parmi les jeux dont la présence avait été annoncée en amont pour la Nacon Connect 2025, nous retrouvions Edge of Memories, le prochain jeu de rôle de Midgar Studio qui a troqué les affrontements au tour par tour pour de l'action en temps réel. Suite à sa récente révélation, le studio français n'a toutefois pas montré grand-chose de plus, car la vidéo présentée prend la forme d'un teaser pour son gameplay.





Ce qui retient surtout notre attention, c'est la voix off d'un mystérieux personnage déclarant à l'Empereur que la Corrosion l'aime et qu'elle est divine, alors que nous voyons en même temps des décors pour le moins angoissant à base de body horror, qui ne sont pas sans nous rappeler ceux du Cœur pâle de Destiny 2 avec ses nombreuses mains. À n'en pas douter, nous avons là l'antagoniste principal. Pour autant, les environnements du continent inédit d'Avaris ne manquent pas de charme ni de couleurs lorsqu'ils ne sont pas touchés par ce fléau. Son héroïne Eline non plus, elle qui va devoir apprendre à garder sous contrôle cette Corrosion qui infecte son corps. Pour le reste, entre la résolution d'une énigme, balade à dos de Nekaroo et quelques passages de combat, il y a de quoi rester sur notre faim pour le moment.

Pour rappel, Edge of Memories sortira cet automne sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Edge of Eternity est de son côté vendu en promotion au prix de 4,99 € chez Gamesplanet.