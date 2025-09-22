Elden Ring Nightreign : une grosse mise à jour annoncée, que va-t-elle changer ?

Depuis mai, les joueurs s'amusent sur Elden Ring Nightreign, un spin-off coopératif axé sur la survie de l'Action-RPG Souls-like de Bandai Namco et FromSoftware. En août dernier, les studios ont lancé l'Abîme de la nuit, relevant encore un peu plus la difficulté des Expéditions. Mais finalement, les studios revoient un peu leur copie pour éviter de frustrer les joueurs.

Une nouvelle mise à jour pour Elden Ring Nightreign : Abîme de la nuit





Bandai Namco annonce qu'une mise à jour d'Elden Ring Nightreign est en cours de développement et elle concerne principalement l'Abîme de la nuit. Le patch corrigera « un problème qui empêchait l'évolution de votre niveau de Profondeur après une victoire en mode Abîme de la nuit », mais il reverra également la difficulté à la baisse :

Une nouvelle fonctionnalité vous permettant de rétrograder volontairement d'un niveau de Profondeur.

Protection contre la rétrogradation : aux niveaux 3, 4 et 5, vous bénéficierez d'une protection contre la rétrogradation. Celle-ci vous empêchera de perdre un niveau de Profondeur après une défaite. Cette protection sera valable pour une défaite au niveau 3, et pour deux défaites aux niveaux 4 et 5.

Cette protection reste valable même après avoir regagné ces niveaux.

Si un joueur de niveau 1 est mis en relation avec des joueurs de niveau supérieur lors d'une Expédition de niveau 2 ou supérieur, il ne perdra pas de points en cas de défaite.

Les joueurs Steam pourront continuer leur partie même en cas de déconnexion des serveurs Steam (maintenance ou panne).

Quand sortira la prochaine mise à jour d'Elden Ring Nightreign ?





Voilà qui devrait rendre les parties un peu moins frustrantes dans le mode Abîme de la nuit. Bandai Namco n'a pas encore dévoilé la date de sortie de cette mise à jour. Vous pouvez retrouver Elden Ring Nightreign à 39,99 € chez Leclerc.

