Elden Ring : une grosse mise à jour lancée, certains joueurs ne vont pas apprécier

Véritable modèle de contenu additionnel, l'extension Shadow of the Erdtree a quand même fait s'arracher quelques cheveux aux joueurs d'Elden Ring, même les plus doués ou les plus patients. Si le DLC rajoute une immense région inédite à explorer, c'est surtout le boss final qui a fait rager les Sans-éclats. Mais voilà qu'une mise à jour rebat totalement les cartes.

Bandai Namco et FromSoftware viennent de lancer le patch 1.14 pour Elden Ring, avec notamment un gros changement pour Shadow of the Erdtree : le combat contre le boss final est désormais plus facile ! De quoi faire bondir tous les fans qui ont passé des heures et des heures sur cet affrontement, mais il faut bien admettre que l'ennemi n'était pas très bien équilibré. Voici les principaux changements apportés à ce combat :

Modification du pattern d'action au début de la bataille.

Ajustement de certains mouvements d'attaque.

Diminution des dégâts de certaines attaques.

Diminution des dégâts d'endurance de certaines attaques.

Diminution de la portée d'attaque de certaines attaques non basées sur des armes.

Amélioration de la visibilité de certains effets d'attaque.

Les développeurs ont également profité de ce patch 1.14 pour effectuer quelques ajustements sur les armes, les cendres de guerre, les sorts et les incantations, le changelog complet est à retrouver en anglais sur le site officiel de Bandai Namco. Vous pouvez retrouver Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à 65,02 € sur Amazon.

