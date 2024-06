Elden Ring: Shadow of the Erdtree, une mise à jour qui va bien aider les joueurs lancée

L'extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring introduit un tout nouveau système de progression, avec la Bénédiction de l'Arbre-Occulte pour améliorer sa résistance et les dégâts infligés. Pour gagner en niveau, il faut obtenir des Esquilles de l'Arbre-Occulte dans le Royaume des ombres, mais même comme ça, des joueurs trouvent le DLC trop difficile.

Bandai Namco et FromSoftware ont donc lancé aujourd'hui la mise à jour 1.12.2 d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ajustant les effets de la Bénédiction de l'Arbre-Occulte :

L'annulation des attaques et les dégâts ont été augmentés pour la première moitié du montant maximum des améliorations de Bénédiction, et la seconde moitié sera désormais plus progressive.

L'annulation des attaques et les dégâts accordés par le dernier niveau d'améliorations de Bénédiction ont été légèrement augmentés.

Voilà un petit ajustement qui va grandement aider les joueurs en galère, les premières améliorations de la Bénédiction de l'Arbre-Occulte renforceront davantage votre personnage. Par ailleurs, les studios sont conscients que les joueurs PC rencontrent des problèmes de performances, il s'agit d'un bug activant automatiquement le ray tracing dans les options. Si vous avez un framerate instable ou trop bas, les développeurs vous conseillent d'aller dans les réglages du jeu pour désactiver le ray tracing.

Pour vérifier que vous avez la bonne version d'Elden Ring installée, l'écran titre doit afficher en bas à droite de l'écran : « App Ver. 1.12. Regulation Ver. 1.12.2 ». Vous êtes maintenant parés pour mieux affronter les boss du Royaume des ombres. Vous pouvez retrouver l'extension Shadow of the Erdtree contre 35,99 € sur Gamesplanet.

