Elea : le jeu d'aventure dans l'espace annoncé sur Switch

Sorti en septembre 2018 sur PC et Xbox One, Elea a déjà eu droit à un portage sur PlayStation 4 en juillet 2019, et il va prochainement débarquer sur une nouvelle plateforme, la Nintendo Switch.

C'est l'eShop des États-Unis qui vient de dévoiler l'information, listant Elea: Paradigm Shift dans la boutique au prix de 7,99 $, avec une date de sortie au 8 février 2020. L'ajout de ce sous-titre ne change visiblement rien, il s'agira toujours d'un jeu d'aventure suivant Elea, une jeune femme envoyée sur Solace, une exoplanète habitable et possible salut de l'humanité, touchée par une maladie infantile.

En 2073, une première navette avec Ethan, le mari d'Elea, a été envoyée sur Solace, mais n'a plus communiqué depuis son arrivée. 13 ans plus tard, une mission de sauvetage est lancée, et le titre est au final un jeu d'aventure narratif où Elea doit découvrir ce qui s'est passé.