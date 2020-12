Thunder Tier One : Krafton (PUBG) dévoile un shooter tactique en vue du dessus

C’était l’une des annonces qui ont ponctué la cérémonie des Game Awards 2020. L’éditeur qui gère désormais PUBG se lance donc dans une toute nouvelle aventure où tactical en vue du dessus se conjugue avec une ambiance qui ne déplairait pas à Tom Clancy. Thunder Tier One a en effet pour vocation de nous rappeler les heures de gloire de jeux comme Rainbow Six ou Ghost Recon, mais sous un tout nouvel angle.

L’annonce de ce tout nouveau titre s’est évidemment accompagnée d’un trailer qui nous met bien dans l’ambiance. Aussi tactique soit-il, Thunder Tier One vous demande réactivité et cohésion. Que ce soit en solo ou en coopération dans la campagne du jeu ou dans les modes multi plutôt orientés PvP. À noter que le jeu sera hautement modable comme le souhaite le creative director du jeu Pawel Smolewski.

La grosse nouvelle qui fait plaisir, c’est que Thunder Tier One pourra être essayé dès ce week-end, du vendredi 11 à 5h00 jusqu’au dimanche 13 décembre à 17h00. Ce sera l’occasion pour vous de tester deux missions de la campagne, mais aussi de vous frotter aux deux modes multijoueurs déjà annoncés, un classique Deathmatch et un Advance and Secure où votre équipe devra verrouiller des zones pour obtenir la victoire. Profiter bien de cette petite session, car Thunder Tier One n’a pour l’instant aucune fenêtre de tir ni aucun autre rendez-vous de ce type programmé.

