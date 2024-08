Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club, une belle surprise gratuite pour les joueurs impatients

Après avoir eu droit à des remakes avec Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, la franchise de visual novels conçue par Yoshio Sakamoto (Metroid) va avoir droit à un troisième opus inédit, Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club, une exclusivité Nintendo Switch.

C'est un évènement pour la franchise, qui semblait oubliée depuis 35 ans, les fans comptent les jours avant de mettre les mains sur ce nouvel opus, attendu à la fin du mois. Mais les joueurs impatients vont pouvoir se réjouir, une démo gratuite d'Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club sera lancée le 19 août prochain. Il sera possible de découvrir le Prologue et le Chapitre 1 et, mieux encore, le Chapitre 2 sera rajouté le 22 août, puis le Chapitre 3 le 27 août.

Bien évidemment, il sera possible de conserver sa progression dans le jeu complet, dont la date de sortie est fixée au 29 août sur Nintendo Switch. Vous pouvez précommander Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.